Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

El médico epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) - Cusco, Pablo Grajeda recomendó reforzar el control sanitario en el aeropuerto y otros puntos de ingreso al país como una medida preventiva frente a la gripe AH3N2, cuya presencia en el Perú ha sido confirmada. El especialista advirtió que la vigilancia debe centrarse especialmente en regiones con alta afluencia turística.

Según explicó, el monitoreo en terminales aéreos permitirá identificar a personas con síntomas gripales, sobre todo aquellas que provienen de países donde el virus ya circula. Aunque reconoció que no todos los casos pueden detectarse en esta etapa debido al periodo de incubación, consideró fundamental activar mecanismos de observación clínica y toma de muestras cuando sea necesario.

Grajeda señaló que, "la influenza AH3N2 presenta características de pandemia al tratarse de una variante del virus, pero ello no implica necesariamente un escenario severo". En esa línea, recordó experiencias previas como la gripe porcina de 2009, cuando la aplicación oportuna de medidas evitó un impacto mayor en la población.

El especialista también cuestionó que la alerta del Ministerio de Salud haya sido emitida de manera tardía y sostuvo que no es suficiente con reforzar la vigilancia epidemiológica. Indicó que se requiere con urgencia un plan de contingencia con respaldo financiero y logístico para fortalecer los servicios de salud desde el primer nivel de atención.

Control a visitantes

Asimismo, recomendó reforzar la información a turistas y población en general mediante avisos visibles en aeropuertos y zonas de alta concurrencia, a fin de que quienes presenten fiebre, tos o dolor de garganta acudan oportunamente a un establecimiento de salud para su evaluación.

Finalmente, el especialista reiteró la importancia de las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y la vacunación de los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas, subrayando que la preparación es clave para evitar la saturación de los hospitales.