Ingeniero muere junto a su hijo tras caer al río en La Oroya y sus otros dos menores sobreviven
El ingeniero Raúl Palomino Cortijo, que conducía su camioneta familiar, murió junto a su hijo de 12 años tras caer al río Mantaro en Huancayo.
- Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10
- Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados
Un accidente de tránsito causó gran conmoción cuando un padre y sus tres hijos que viajaban de Huancayo a Lima sufrieron una volcadura en el kilómetro 5+900 del tramo Huancayo–La Oroya. El vehículo en el que se desplazaban cayó a las aguas del río Mantaro, dejando como saldo la muerte del padre y de su hijo menor de 12 años.
El ingeniero Raúl Palomino Cortijo, de 38 años, manejaba la camioneta familiar de placa BEQ-016, marca Hyundai, color azul, cuando perdió el control por causas que aún son materia de investigación. El accidente se reportó a las 7:00 horas del lunes 5 de enero, según el informe de la Unidad de Protección de Carreteras.
TE RECOMENDAMOS
TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD
PUEDES VER: MTC confirma restricciones en la Carretera Central hasta 2027: ¿qué vehículos no podrán circular?
Trágico accidente en Huancayo: hermano mayor rescata a su hermana
De acuerdo con medios locales, fue el hermano mayor, de 15 años, quien logró rescatar con vida a su hermana de 9, colocándose ambos en la parte superior de la unidad siniestrada. Sin embargo, su padre y el otro hermano de 12 años quedaron atrapados en el interior del vehículo, donde perdieron la vida.
Los heridos fueron auxiliados y evacuados de inmediato al hospital EsSalud La Oroya, donde reciben atención médica con diagnóstico reservado. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía de Carreteras de La Oroya y personal de la comisaría del sector, bajo el mando del comandante Hanz Padilla del Águila, quienes realizaron las diligencias correspondientes, aseguraron el área, iniciaron las investigaciones y coordinaron las labores de rescate y recuperación del vehículo.
PUEDES VER: Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”
El hecho fue comunicado a la representante del Ministerio Público, Gerónima Suárez Cáceres, quien llegó al lugar alrededor de las 8:40 horas para participar en el levantamiento de los cadáveres, conforme a ley, junto al personal policial especializado.
Este accidente se registra apenas una semana después de otro hecho similar, en el que una familia que viajaba por Año Nuevo perdió a dos bebés y al padre, mientras que la madre fue la única sobreviviente.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.