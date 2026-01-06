Un accidente de tránsito causó gran conmoción cuando un padre y sus tres hijos que viajaban de Huancayo a Lima sufrieron una volcadura en el kilómetro 5+900 del tramo Huancayo–La Oroya. El vehículo en el que se desplazaban cayó a las aguas del río Mantaro, dejando como saldo la muerte del padre y de su hijo menor de 12 años.

El ingeniero Raúl Palomino Cortijo, de 38 años, manejaba la camioneta familiar de placa BEQ-016, marca Hyundai, color azul, cuando perdió el control por causas que aún son materia de investigación. El accidente se reportó a las 7:00 horas del lunes 5 de enero, según el informe de la Unidad de Protección de Carreteras.

Trágico accidente en Huancayo: hermano mayor rescata a su hermana

De acuerdo con medios locales, fue el hermano mayor, de 15 años, quien logró rescatar con vida a su hermana de 9, colocándose ambos en la parte superior de la unidad siniestrada. Sin embargo, su padre y el otro hermano de 12 años quedaron atrapados en el interior del vehículo, donde perdieron la vida.

Los heridos fueron auxiliados y evacuados de inmediato al hospital EsSalud La Oroya, donde reciben atención médica con diagnóstico reservado. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía de Carreteras de La Oroya y personal de la comisaría del sector, bajo el mando del comandante Hanz Padilla del Águila, quienes realizaron las diligencias correspondientes, aseguraron el área, iniciaron las investigaciones y coordinaron las labores de rescate y recuperación del vehículo.

El hecho fue comunicado a la representante del Ministerio Público, Gerónima Suárez Cáceres, quien llegó al lugar alrededor de las 8:40 horas para participar en el levantamiento de los cadáveres, conforme a ley, junto al personal policial especializado.

Este accidente se registra apenas una semana después de otro hecho similar, en el que una familia que viajaba por Año Nuevo perdió a dos bebés y al padre, mientras que la madre fue la única sobreviviente.

