Camión cisterna con 8 mil galones de combustible se incendia tras volcadura en Cusco

Un camión cisterna que transportaba 8 mil galones de combustible sufrió un grave accidente la madrugada de este miércoles 17 de diciembre, en la provincia de Espinar, región Cusco. La unidad se despistó y volcó en el desvío de Kanamarca, en el kilómetro 150+800 de la carretera asfaltada Espinar–Sicuani.

El vehículo siniestrado, de placa B0G-775, perteneciente a la empresa Servitrans, trasladaba 8 mil galones de diésel y gasolina desde la ciudad de Arequipa con destino a Cusco. Tras el despiste, la cisterna terminó envuelta en llamas, provocando daños materiales de consideración y un alto riesgo debido a la carga inflamable.

TE RECOMENDAMOS ¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

De acuerdo con las primeras diligencias, el conductor, identificado como David Anaya, indicó que al momento del accidente no se encontraban otros ocupantes en la unidad. No se registraron personas heridas ni víctimas mortales producto del siniestro.

Efectivos de la comisaría Espinar llegaron al lugar para aislar la zona y ejecutar las diligencias de ley, mientras que en coordinación con la Compañía de Bomberos de Espinar se trabajó intensamente para controlar el incendio generado por el combustible.

Luego de varias horas de intervención, el fuego fue totalmente sofocado y el tránsito vehicular en la vía Espinar–Sicuani fue normalizado. Las causas del despiste y la posterior volcadura del camión cisterna continúan bajo investigación por parte de las autoridades.