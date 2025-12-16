HOYSuscripcion LR Focus

Cusco: incautan droga y objetos prohibidos durante requisa en penal de Qencoro

Un operativo conjunto entre la Policía y el INPE permitió detectar cómo, en menos de un mes, internos lograron ingresar aparatos y sustancias ilícitas.

También se encontraron chips telefónicos. Foto: INPE
También se encontraron chips telefónicos. Foto: INPE

El último fin de semana, un total de 82 efectivos policiales junto a 25 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutaron una requisa extraordinaria en el penal para varones de Qencoro de Cusco, como parte de las acciones de control y seguridad interna.

Durante la intervención se hallaron diversos objetos prohibidos, entre ellos droga, radios, armas punzocortantes y chips de telefonía móvil. La operación fue encabezada por personal especializado de la PNP en coordinación con las autoridades penitenciarias.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) coronel PNP Walter Poma, precisó que se incautaron 41 envoltorios de pasta básica de cocaína, siete radios de uso común, dos litros de bebida destilada, tres armas punzocortantes, además de dos chips de la empresa Claro y otros dos que no pudieron ser identificados por su estado.

PUEDES VER: Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

lr.pe

Según explicó el oficial, este tipo de operativos se intensificará debido a que, en apenas 20 días, los internos lograron nuevamente introducir elementos prohibidos al recinto penitenciario, pese a los controles existentes.

Finalmente, Poma advirtió que en una intervención previa se obtuvieron resultados incluso mayores, pero persiste la preocupación por el ingreso de chips telefónicos, los cuales —según indicó— serían utilizados para realizar llamadas extorsivas desde el interior del penal. Las autoridades no descartaron nuevas acciones en los próximos días.

