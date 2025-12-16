HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

BCR rinde homenaje al Colegio Nacional de Ciencias de Cusco con moneda de plata por su bicentenario

La pieza conmemorativa reconoce dos siglos de historia educativa del emblemático plantel y ya está disponible al público en edición limitada.

La moneda conmemorativa presenta en el reverso la fachada del colegio, el periodo 1825–2025 y su insignia institucional. Foto: Luis Álvarez, La República
La moneda conmemorativa presenta en el reverso la fachada del colegio, el periodo 1825–2025 y su insignia institucional. Foto: Luis Álvarez, La República

Con motivo de los 200 años del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias, el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una moneda conmemorativa de plata que rinde tributo a una de las instituciones educativas más emblemáticas del país. La presentación se realizó en Cusco y estuvo a cargo de representantes de la entidad bancaria.

Durante su discurso, Alejandro Alosilla, representante del BCR, destacó que la emisión es el resultado de cuatro años de gestiones y de un proceso competitivo con otras instituciones de prestigio nacional. Finalmente, el histórico colegio cusqueño fue elegido por su profundo valor educativo, cultural y republicano.

TE RECOMENDAMOS

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cusco: incautan droga y objetos prohibidos durante requisa en penal de Qencoro

lr.pe

Histórico y glorioso

El Glorioso Colegio Nacional de Ciencias es considerado historia viva del Cusco. Ubicado en la plaza San Francisco y edificado sobre las bases de un antiguo palacio inca, fue fundado el 8 de julio de 1825 por decreto del libertador Simón Bolívar, con la misión de fortalecer la educación pública en la antigua capital imperial.

En reconocimiento a su legado, en 2019 el Congreso otorgó al plantel el título oficial de “Glorioso”, destacando además su condición de primera institución educativa pública republicana del Perú y la participación de sus estudiantes y maestros en la Guerra del Pacífico. En sus aulas también nació, en 1901, el Club Cienciano del Cusco, orgullo deportivo de la región y campeón continental en 2003.

PUEDES VER: Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

lr.pe

200 años acuñados en plata

La moneda conmemorativa presenta en el reverso la fachada del colegio, el periodo 1825–2025 y su insignia institucional. Se acuñaron 5 mil unidades, con un peso de una onza troy y calidad “proof” o espejo, la más alta en monedas conmemorativas. Un homenaje tangible que graba para siempre, en plata, dos siglos de gloria y saber.

La moneda puede adquirirse en la sede del BCR en Cusco y a través de sus plataformas digitales, con un precio base de 278 soles. Se trata de una edición limitada que busca no solo atraer a coleccionistas, sino también reforzar el reconocimiento ciudadano a la trayectoria del plantel.

Notas relacionadas
Cusco: incautan droga y objetos prohibidos durante requisa en penal de Qencoro

Cusco: incautan droga y objetos prohibidos durante requisa en penal de Qencoro

LEER MÁS
Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

LEER MÁS
Hospital Antonio Lorena de Cusco vuelve a postergarse y no tiene fecha oficial de entrega

Hospital Antonio Lorena de Cusco vuelve a postergarse y no tiene fecha oficial de entrega

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Sociedad

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Piura: transportistas de 80 empresas bloquean ingresos a compañía agroindustrial solicitando puestos de trabajo

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025