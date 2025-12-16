BCR rinde homenaje al Colegio Nacional de Ciencias de Cusco con moneda de plata por su bicentenario

La moneda conmemorativa presenta en el reverso la fachada del colegio, el periodo 1825–2025 y su insignia institucional. Foto: Luis Álvarez, La República

Con motivo de los 200 años del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias, el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una moneda conmemorativa de plata que rinde tributo a una de las instituciones educativas más emblemáticas del país. La presentación se realizó en Cusco y estuvo a cargo de representantes de la entidad bancaria.

Durante su discurso, Alejandro Alosilla, representante del BCR, destacó que la emisión es el resultado de cuatro años de gestiones y de un proceso competitivo con otras instituciones de prestigio nacional. Finalmente, el histórico colegio cusqueño fue elegido por su profundo valor educativo, cultural y republicano.

Histórico y glorioso

El Glorioso Colegio Nacional de Ciencias es considerado historia viva del Cusco. Ubicado en la plaza San Francisco y edificado sobre las bases de un antiguo palacio inca, fue fundado el 8 de julio de 1825 por decreto del libertador Simón Bolívar, con la misión de fortalecer la educación pública en la antigua capital imperial.

En reconocimiento a su legado, en 2019 el Congreso otorgó al plantel el título oficial de “Glorioso”, destacando además su condición de primera institución educativa pública republicana del Perú y la participación de sus estudiantes y maestros en la Guerra del Pacífico. En sus aulas también nació, en 1901, el Club Cienciano del Cusco, orgullo deportivo de la región y campeón continental en 2003.

200 años acuñados en plata

La moneda conmemorativa presenta en el reverso la fachada del colegio, el periodo 1825–2025 y su insignia institucional. Se acuñaron 5 mil unidades, con un peso de una onza troy y calidad “proof” o espejo, la más alta en monedas conmemorativas. Un homenaje tangible que graba para siempre, en plata, dos siglos de gloria y saber.

La moneda puede adquirirse en la sede del BCR en Cusco y a través de sus plataformas digitales, con un precio base de 278 soles. Se trata de una edición limitada que busca no solo atraer a coleccionistas, sino también reforzar el reconocimiento ciudadano a la trayectoria del plantel.