Sociedad

Motociclista realiza riesgosas piruetas a velocidad y termina accidentado en plena Panamericana Sur

Conductor de la unidad realizó peligrosas maniobras frente a un patrullero de la Policía Nacional sin que sea intervenido.

Conductor cae de su moto por realizar piruetas imprudentes en la Panamericana Sur.
Conductor cae de su moto por realizar piruetas imprudentes en la Panamericana Sur.

Un motociclista extranjero sufrió un grave accidente, el pasado 15 de diciembre, luego de realizar peligrosas maniobras en medio de la Panamericana Sur. El conductor de la unidad menor burló a la autoridad al realizar piruetas frente a un patrullero de la Policía Nacional.

El hecho se dio a conocer luego de que un transportista grabara al ciudadano desplazarse en la autopista, muy cerca de camiones, buses de transporte público y vehículos privados.

lr.pe

Motociclista cae a pista tras realizar piruetas

El conductor de la motocicleta que realizaba maniobras peligrosas cayó a la pista tras perder el control de su unidad cuando intentó estabilizarla en pleno movimiento.

Su caída no se agravó más, ya que las otras unidades se encontraban a una distancia prudente del extranjero; sin embargo, una camioneta de lado colisionó con la unidad. La víctima resultó con heridas leves.

lr.pe

Accidentes de motociclistas aumentan

Un informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) reveló que aproximadamente 750 personas fallecieron en accidentes de motocicleta durante el 2024. De los cuales, el 74,3% eran conductores y el 25,7% acompañantes.

Según el director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, el factor predominante en los accidentes mortales es el exceso de velocidad, seguido de una fiscalización deficiente y maniobras riesgosas por parte de los conductores. Este conjunto de elementos convierte a las calles y carreteras en escenarios peligrosos, sobre todo para quienes se desplazan en motocicleta.

