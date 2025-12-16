La mujer pidió ayuda a las autoridades al no recordar dónde había dejado a su hija. | Composición LR | Latina

La mujer pidió ayuda a las autoridades al no recordar dónde había dejado a su hija. | Composición LR | Latina

Ana Cristina E. S. (20) fue detenida por la Policía Nacional del Perú luego de que dejara encerrada a su menor hija de solo un año dentro de un cuarto de hotel para salir a una fiesta en una discoteca de Huancayo la noche del pasado sábado 13 de diciembre. De acuerdo con las autoridades, a la mañana siguiente Cristina acudió a la Comisaría de Familia de Huancayo, donde pidió apoyo para encontrar a su bebé.

Las autoridades notaron que Ana Cristina estaba en aparente estado de ebriedad. Al recibir su denuncia, le pidieron mayores detalles a la mujer de cómo su hija habría terminado al interior de un hospedaje. Sin embargo, ella no recordaba el nombre ni el lugar del establecimiento.

Joven detenida dejó sola a la menor en un hospedaje

La policía notó que la joven llevaba puesto en el brazo derecho un cintillo de haber ingresado a una discoteca. Ante ello, Ana aceptó haber dejado a su hija al interior de un hospedaje para luego ir a una discoteca, ubicada en el centro de la ciudad.

Debido al riesgo que podía correr la bebé, los agentes iniciaron una búsqueda exhaustiva ingresando a decenas de hoteles en toda la ciudad, pero no dieron con el paradero de la menor. Por ello, empezaron a revisar la zona periférica.

Más de dos horas de intensa búsqueda

Con un despliegue de efectivos policiales, la menor fue encontrada en el hotel cerca al Cementerio General. Según las autoridades, la niña estaba sola al interior de una habitación en el cuarto piso del establecimiento.

Al respecto, el cuartelero del hospedaje aseguró que no había registro del retorno de la madre tras salir la noche anterior. Por último, la bebé se encuentra a buen recaudo, mientras la mujer es investigada para determinar sus responsabilidades en torno al caso.

