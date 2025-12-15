Cantante Roberto Carlos sufre accidente automovilístico a los 83 años mientras grababa especial navideño

Roberto Carlos es famoso por canciones como 'Un millón de amigos' y 'El gato que esta triste y azul'. Foto: ABC.

Roberto Carlos es famoso por canciones como 'Un millón de amigos' y 'El gato que esta triste y azul'. Foto: ABC.

Roberto Carlos protagonizó un accidente de tránsito durante la realización de su clásico programa especial de Navidad para TV Globo. El hecho se registró la madrugada del domingo 14 de diciembre en Gramado, ciudad ubicada en la sierra del estado de Río Grande do Sul.

De acuerdo con un comunicado emitido por la cadena televisiva, el cantante brasileño fue llevado por precaución a un centro de salud de la zona. Tras ser evaluado médicamente, tanto el artista, de 83 años, como otras tres personas que integraban su equipo fueron dados de alta, sin que se informaran lesiones de consideración.

¿Cómo fue el accidente de tránsito de Roberto Carlos?

Según el reporte oficial, Roberto Carlos se desplazaba en un Cadillac de 1960 cuando el vehículo sufrió un desperfecto técnico al intentar subir una pendiente empinada. La falla ocasionó que el auto perdiera el control y descendiera en reversa, colisionando con tres vehículos estacionados y un árbol. Las autoridades indicaron que el hecho no dejó heridos ni consecuencias médicas de consideración.

El incidente ocurrió durante la grabación del videoclip inicial del programa ‘Especial Roberto Carlos: Noite Feliz’, producción que conmemora más de 50 años consecutivos del cantante en la televisión brasileña. En esta ocasión, el especial se realiza por primera vez en la ciudad de Gramado, seleccionada para ofrecer una nueva estética a esta tradicional emisión navideña.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

Mediante sus redes sociales, Roberto Carlos llevó tranquilidad a sus seguidores al informar que fue atendido en un hospital de Gramado y que recibió el alta médica poco después, sin presentar complicaciones. Por su parte, TV Globo reafirmó que el cantante se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

“Nos gustaría informar que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Agradecemos las muestras de cariño y tranquilizamos al público informando que todos los involucrados se encuentran bien”, se lee en el comunicado difundido en las redes del artista.