Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Sociedad

Visores polarizados y accesorios faciales autorizados: MTC anuncia nuevas reglas para cascos y chalecos de motociclistas

El MTC puntualizó solo cuatro tipos de cascos permitidos para motociclistas, así como modificaciones respecto al chaleco distintivo.

MTC actualiza reglamento para motociclistas: accesorios faciales serán permitidos
MTC actualiza reglamento para motociclistas: accesorios faciales serán permitidos | Mabel Alva

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció este 4 de diciembre la actualización del reglamento destinado para motociclistas, con especificaciones técnicas respecto a cascos y chalecos. La Resolución Directoral N° 0028-2025-MTC/18, que modifica los anexos de la RD N° 0012-2025-MTC/18, hace efectivo a usuarios de motocicleta que puedan usar cascos con visores o lentes polarizados. Antes solo eran transparentes.

Además, la medida también señala que se podrán utilizar elementos en el rostro, como pasamontañas o mascarillas para protegerse del viento, frío, sol o polvo. Todo esto con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir la gravedad de las lesiones en siniestros de tránsito.

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

lr.pe

Tipos de cascos permitidos para motociclistas

El MTC también detalló los tipos de casco permitidos y no permitidos. Estos últimos abarcan los de tipo "bicicleta, skate, industriales, decorativos, sin certificación o con daños estructurales", debido a que no ofrecerían una protección adecuada. A continuación, se detallan las especificaciones de los cascos autorizados anunciadas a través de los canales oficiales:

  • Integral: brinda la mayor protección, cubre cabeza, rostro y mentón
  • Modular o abatible: permite levantar la mentonera, manteniendo altos niveles de seguridad
  • Tipo jet (abierto): sin protección en el mentón, recomendado en zonas de altas temperaturas
  • Tipo off-road o motocross: para terrenos exigentes.

El ministerio también recordó a los usuarios que usar cascos certificados puede disminuir hasta en 40% el riesgo de muerte y 70% las lesiones graves, según la OMS. También advirtió que los motociclistas tienen entre 16 y 26 veces más probabilidades de morir que quienes viajan en un automóvil. Además, alertó que no usar casco o lentes protectores es una infracción G.59, sancionada con S/ 428,40 puntos en el sistema de licencias y la retención del vehículo.

PUEDES VER: Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

lr.pe

Chalecos distintivos para moticiclistas solo en estado de emergencia

En cuanto al chaleco distintivo, precisaron que solo será obligatorio cuando un decreto supremo declare estado de emergencia por orden interno y señale de forma explícita su uso. Además, no llevar el chaleco con la placa visible o cubrirla se considera infracción G.68 y G.69, ambas sancionadas con S/428, 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

