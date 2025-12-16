Un incendio en un almacén de depósito y un taller de mecánica se reportó durante la tarde de este martes en el distrito de La Victoria, generando la movilización de al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El siniestro fue clasificado como código 2 y varios comerciantes trataron de salvar su mercadería.

Según las imágenes difundidas en redes sociales y medios digitales, una densa columna de humo era visible desde varios puntos del distrito. Las unidades de emergencia llegaron rápidamente a la zona afectada y desplegaron sus equipos para controlar el fuego y asegurar el área.

El incendio se produjo en un sector próximo al emporio comercial de Gamarra. Debido a la cercanía con locales comerciales y almacenes, las labores de los bomberos se enfocaron en evitar que las llamas se extendieran, pues se especula que hay materiales inflamables.

Personal de seguridad y efectivos policiales apoyaron en el control del tránsito y en el acordonamiento del perímetro, con el fin de facilitar el trabajo de las unidades de emergencia y reducir riesgos para la población. Pese a esto, algunos comerciantes lanzaron su mercadería para evitar pérdidas.

Por su parte, Oscar Jerí, subgerente de Riesgo y Desastre de la municipalidad de La Victoria, refiere que incendio se registró en un almacén clandestino. Además, reportan la falta de agua. "Estamos pidiendo a las municipalidades cercanas que colaboren y que nos brinden cisternas con agua. Además, estamos con el apoyo de la Municipalidad de Lima", dijo.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del incendio. Sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro y verificar si se trató de un accidente, una falla eléctrica u otro factor.