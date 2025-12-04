HOYSuscripcion LR Focus

MML asume mantenimiento de la Panamericana Sur tras retiro de Rutas de Lima: gasto mensual será de 6 millones de soles

La Municipalidad de Lima asumió de inmediato la operación y el mantenimiento de la vía de 85 km, mientras anuncia acciones legales contra la concesionaria por abandonar sus obligaciones.

Municipalidad de Lima señaló que asumirá los gastos operativos de las vías en concesión tras cese de Rutas de Lima y no cobrará peaje
Municipalidad de Lima señaló que asumirá los gastos operativos de las vías en concesión tras cese de Rutas de Lima y no cobrará peaje | Foto: Mabel Alva y MML | Foto: Mabel Alva y MML

Gran disputa legal enfrenta a la Municipalidad de Lima (MML) con la empresa Rutas de Lima, luego de que la noche de este jueves 4 diciembre la concesionaria dejara las operaciones y el mantenimiento de 85 kilómetros de la Panamericana Sur, tras anunciar su liquidación debido a la suspensión del cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra.

El alcalde Renzo Reggiardo denunció el abandono de la vía por parte de Rutas de Lima y señaló que el mantenimiento representará un gasto mensual de alrededor de 6 millones de soles para la comuna. Esto, pese a que la concesionaria había afirmado anteriormente que destinaba un presupuesto de 25 millones de soles mensuales a dicho concepto.

“Nosotros hemos hecho nuestros cálculos y es por lo menos tres veces menos del servicio que se venía prestando”, señaló el burgomaestre. “Asumimos un rol muy importante producto del abandono de una empresa que ha tenido una gran cantidad de años explotando los peajes y que anoche decidió dejar sus funciones y obligaciones, pese a que existía un contrato que así lo establecía”, agregó durante una conferencia de prensa.

Costo saldría del presupuesto de la MML

El burgomaestre también señaló que el costo que asumirá la Municipalidad saldría del presupuesto público, lo que permitirá garantizar la transitabilidad de la vía, así como asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Ante la consulta de la prensa sobre si la MML estaba preparada para asumir esta responsabilidad y si el monto estimado era correcto —considerando que Rutas de Lima había advertido que el gasto mensual bordeaba los 25 millones de soles— Reggiardo rechazó dicha cifra y calificó la intervención municipal como “un hecho histórico”.

“Yo tendría dudas sobre esos 20 o 25 millones mensuales. Hemos hecho los cálculos y es por lo menos tres veces menos lo que representaría invertir en las vías. Nuestras vías han estado secuestradas; hoy estamos escribiendo una nueva historia de liberación, sin cobrar ningún centavo”, sostuvo Reggiardo Barreto.

La Municipalidad también informó que ha presentado una denuncia penal contra los funcionarios y ejecutivos de la concesionaria. “Hemos presentado una denuncia penal contra los funcionarios o ejecutivos de la empresa que han permitido una serie de atropellos. Evidentemente, habrá acciones legales y serán severas”, recalcó el alcalde.

El panorama legal se presenta complejo y prolongado, con posibles denuncias y demandas ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió recientemente con el fallo relacionado con el cobro de peajes en las garitas de Puente Piedra.

Denuncia de trabajadores

Excolaboradores de Rutas de Lima también protestaron tras quedarse sin empleo debido a la liquidación de la empresa. Ellos acudieron a la zona donde se encontraba la comitiva municipal, pero no recibieron una respuesta concreta.

Existen múltiples factores que deberán evaluarse para asumir esta responsabilidad, especialmente considerando que cerca de 60 mil vehículos transitan diariamente por la Panamericana Sur durante el verano. La Municipalidad deberá garantizar una respuesta inmediata ante eventuales incidentes, como fallas mecánicas o accidentes en la vía.

Además, la última vez que la MML administró directamente peajes y mantenimiento vial fue en 2013, hace más de diez años, por lo que persisten dudas sobre la sostenibilidad de este nuevo esquema en el tiempo.

