Sociedad

Combi se despista y cae por pendiente en Otuzco: accidente deja cuatro fallecidos y al menos nueve heridos

La Municipalidad de Otuzco, en La Libertad, confirmó el número de víctimas fatales y proporciona apoyo a las familias. La investigación sobre las causas del accidente se encuentra en curso para esclarecer lo sucedido.

Vehículo se despista y cae con pasajeros a bordo. Foto: Municipalidad Provincial de Otuzco
Vehículo se despista y cae con pasajeros a bordo. Foto: Municipalidad Provincial de Otuzco

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes 16 de diciembre dejó como saldo al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos en el caserío de Pachín Bajo, ubicado en el distrito y provincia de Otuzco. El siniestro se produjo alrededor de las 6:30 a. m., cuando una combi que se dirigía hacia dicha localidad sufrió un despiste por causas que aún se encuentran en proceso de investigación, según lo informado por la municipalidad del distrito.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte se desplazaba por una vía de la zona cuando se despistó y cayó por un desnivel, lo que generó una rápida movilización de los equipos de emergencia. Los heridos fueron auxiliados en el lugar y trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de personas que viajaban en el vehículo ni la condición actual de todos los afectados.

Respuesta de las autoridades locales

Tras conocerse el hecho, personal del Serenazgo Municipal se constituyó en el lugar del accidente desde los primeros momentos. Imágenes revelaron que el vehículo quedó destruido y que varios afectados tuvieron que ser rescatados de entre los fierros.

La Municipalidad emitió un comunicado oficial en el que confirmó el número de víctimas mortales, además de informar que se mantiene activa la atención a los familiares de los accidentados. Según precisó la entidad edil, el personal municipal continúa realizando labores de acompañamiento y apoyo.

Investigación en curso y atención a los heridos

Las causas del accidente aún no han sido determinadas. Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro, así como para establecer responsabilidades, de ser el caso. Estas acciones incluyen la evaluación de la vía, el estado del vehículo y otros factores que puedan haber contribuido al hecho.

Finalmente, la Municipalidad reiteró su mensaje de condolencias a las familias de las personas fallecidas y expresó su solidaridad con los afectados, asegurando que se mantendrá el acompañamiento institucional durante este proceso.

