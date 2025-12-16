HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ate: joven estudiante muere tras ser atropellado por una camioneta cuando regresaba a su casa

El hecho ocurrió cuando el joven regresaba a su vivienda tras salir de trabajar y se dirigía a un intercambio de regalos con amigos. Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga.

El joven se encontraba próximo a culminar sus estudios universitarios. Foto: Latina
El joven se encontraba próximo a culminar sus estudios universitarios. Foto: Latina

Esta madrugada, un joven universitario de 23 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Javier Prado Oeste con la calle Moscú, en el distrito de Ate. El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando la víctima salía de trabajar de un conocido centro comercial de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el joven intentaba cruzar la pista para tomar su unidad de transporte que lo llevaría a su vivienda cuando fue embestido por una camioneta que circulaba a alta velocidad.

PUEDES VER Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

lr.pe

Joven fallece atropellado cuando regresaba a su casa

La víctima fue identificada como Erick Muñoz Quispe (23). El impacto lo lanzó varios metros sobre la vía, provocándole la muerte de manera inmediata. El conductor del vehículo involucrado no se detuvo y se dio a la fuga, sin prestar auxilio.

El joven se encontraba trabajando para poder costear sus estudios, los cuales estaba próximo a culminar. Además, se preparaba para participar en un intercambio de regalos, actividad que tenía programada antes de la tragedia.

PUEDES VER Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

lr.pe

Autoridades investigan el caso

Tras el accidente, efectivos policiales llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades también evalúan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la municipalidad y del centro comercial cercano.

Estas grabaciones serán clave para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del conductor de la camioneta involucrada en el atropello.

