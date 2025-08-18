La emblemática avenida renovada de San Martín de Porres que conecta el Callao con una inversión de más de S/12 millones
La renovada vía será inaugurada tras 30 años de espera e incluye mejoras en la calzada, veredas y elementos de seguridad vial. La obra beneficiará a más de 5.000 vecinos y reforzará la conexión con el Callao.
Una importante obra vial será inaugurada en San Martín de Porres en beneficio de miles de vecinos que esperaron por 30 años el mejoramiento de esta vía. Se trata de la renovación integral de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, una vía emblemática que permitirá mejorar la conectividad entre Lima Norte y la provincia constitucional del Callao.
Tras años de abandono, la Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), ejecutó el proyecto de mejoramiento vehicular y peatonal, con una inversión superior a los S/12 millones (S/12.817.969). La intervención comprendió el tramo desde la avenida 200 Millas hasta la avenida El Olivar, e incluyó la pavimentación y rehabilitación de la calzada, beneficiando directamente a más de 5.000 vecinos.
Inauguran la avenida Haya de la Torre en San Martín de Porres y Callao
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la inauguración de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, en el cruce con la calle Aries, este miércoles 20 de agosto desde la 1 p. m. La obra tiene como objetivo modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Martín de Porres, en zonas como la residencial Naranjal y Cerro Candela. Asimismo, el proyecto beneficiará también a distritos del Callao como Cercado, Bellavista y La Perla.
El proyecto incluyó la pavimentación y rehabilitación de la calzada, la construcción de veredas, rampas de accesibilidad, sardineles y muros de contención. Asimismo, se implementaron escaleras y reductores de velocidad, elementos clave para reforzar la seguridad vial y la transitabilidad peatonal.
Además, se rediseñaron muros de contención y se incorporó mobiliario urbano como bancas, bolardos, pasamanos y tachos de basura, con el fin de brindar espacios más seguros, ordenados y accesibles para la comunidad.
Callao ejecuta otras obras viales para mejorar accesos al aeropuerto Jorge Chávez
La Municipalidad Provincial del Callao viene ejecutando una serie de obras viales destinadas a optimizar el tránsito en los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estas intervenciones buscan facilitar el acceso al nuevo terminal aéreo, cuya puerta principal estará ubicada en la avenida Morales Duárez. Con una inversión total de S/95 millones, los trabajos comprenden la mejora de 82.000 metros cuadrados de pistas y veredas.
- Avenida Tomás Valle: con una inversión de S/28 millones, incluye la construcción de veredas y amplias áreas verdes. La intervención se extiende desde el aeropuerto hasta el Jr. Las Codornices, en el límite con San Martín de Porres.
- Avenida Prolongación Perú: se construye una vía de concreto de alta durabilidad, ideal para zonas con talleres mecánicos y lavaderos de autos. El objetivo es garantizar resistencia al tránsito pesado.
- Avenida Pacasmayo: con más de S/17 millones de inversión, se renovarán 1,35 km de vía, incluyendo 60.000 m² de pistas y 20.000 m² de veredas.