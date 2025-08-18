La emblemática avenida renovada de San Martín de Porres que conecta el Callao con una inversión de más de S/12 millones

Inauguración de la avenida Haya de la Torre en San Martín de Porres y Callao | Composición LR | MML/Municipalidad de Callao

Una importante obra vial será inaugurada en San Martín de Porres en beneficio de miles de vecinos que esperaron por 30 años el mejoramiento de esta vía. Se trata de la renovación integral de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, una vía emblemática que permitirá mejorar la conectividad entre Lima Norte y la provincia constitucional del Callao.

Tras años de abandono, la Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), ejecutó el proyecto de mejoramiento vehicular y peatonal, con una inversión superior a los S/12 millones (S/12.817.969). La intervención comprendió el tramo desde la avenida 200 Millas hasta la avenida El Olivar, e incluyó la pavimentación y rehabilitación de la calzada, beneficiando directamente a más de 5.000 vecinos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la inauguración de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, en el cruce con la calle Aries, este miércoles 20 de agosto desde la 1 p. m. La obra tiene como objetivo modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Martín de Porres, en zonas como la residencial Naranjal y Cerro Candela. Asimismo, el proyecto beneficiará también a distritos del Callao como Cercado, Bellavista y La Perla.

El proyecto incluyó la pavimentación y rehabilitación de la calzada, la construcción de veredas, rampas de accesibilidad, sardineles y muros de contención. Asimismo, se implementaron escaleras y reductores de velocidad, elementos clave para reforzar la seguridad vial y la transitabilidad peatonal.

Además, se rediseñaron muros de contención y se incorporó mobiliario urbano como bancas, bolardos, pasamanos y tachos de basura, con el fin de brindar espacios más seguros, ordenados y accesibles para la comunidad.

Callao ejecuta otras obras viales para mejorar accesos al aeropuerto Jorge Chávez

La Municipalidad Provincial del Callao viene ejecutando una serie de obras viales destinadas a optimizar el tránsito en los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estas intervenciones buscan facilitar el acceso al nuevo terminal aéreo, cuya puerta principal estará ubicada en la avenida Morales Duárez. Con una inversión total de S/95 millones, los trabajos comprenden la mejora de 82.000 metros cuadrados de pistas y veredas.