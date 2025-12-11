HOYSuscripcion LR Focus

MTC habilita obra vial de S/ 39 millones para agilizar el tránsito entre Mala y Bujama en la Panamericana Sur

Este proyecto incluye dos puentes de concreto que separan flujos vehiculares, mejorando la seguridad vial y disminuyendo los tiempos de viaje en una zona históricamente congestionada en Cañete.

Intercambio Vial Bujama entra en operación. Foto: difusión
El nuevo Intercambio Vial Bujama, ejecutado con una inversión aproximada de S/ 39 millones, comenzó hoy a operar en el kilómetro 90 de la Panamericana Sur, en el distrito de Mala, provincia de Cañete. La infraestructura, considerada una de las intervenciones viales más esperadas del corredor, beneficiará a más de 240 mil habitantes al mejorar la seguridad vial, acelerar el tránsito y disminuir los tiempos de viaje en una zona históricamente afectada por la congestión.

El proyecto eleva la Panamericana Sur mediante dos puentes de concreto armado, lo que permite separar los flujos vehiculares y reducir los riesgos de cruces peligrosos. Además, habilita una vía local que conecta de manera directa el Valle de Mala con el balneario de Bujama, un tramo que durante años registró alta carga vehicular y falta de infraestructura adecuada.

Además, este intercambio incorpora un circuito peatonal moderno y nuevas ciclovías, separando de forma segura a peatones y ciclistas del tránsito pesado. Estas mejoras buscan disminuir la siniestralidad vial y ofrecer una circulación más ordenada tanto para residentes como para los miles de usuarios que recorren este sector del sur de Lima diariamente.

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Parte de un plan mayor de modernización entre Lima e Ica

El Intercambio Vial Bujama se integra al paquete de 21 intervenciones previstas en la Adenda N.º 11 del contrato de concesión de la Red Vial N.º 6, suscrita entre el MTC y la concesionaria Coviperú en julio de 2024. El conjunto de obras, distribuidas entre Lima e Ica, contempla una inversión total estimada de S/ 726 millones orientada a elevar el estándar de seguridad, fluidez y sostenibilidad de la Panamericana Sur.

Recién al cierre de la jornada, autoridades del sector participaron en una ceremonia protocolar. El viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, junto a representantes locales y de Coviperú, señaló que esta infraestructura “marca un avance clave en la reducción de brechas y en la construcción de un sistema vial seguro y moderno para todos los peruanos”.

Entel y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

MTC actualiza reglas para motociclistas: uso de visores polarizados y accesorios faciales autorizados

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Perú bajo alerta mundial por tuberculosis resistente a medicamentos: pacientes enfrentan la variante más difícil de tratar

Tiktoker Jordy Rioja se disculpa tras ser liberado por destruir árbol navideño en Chiclayo: “Llegué hasta ese punto porque ya no podía callar”

