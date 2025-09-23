HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Renuevan histórica vía en San Martín de Porres tras cuatro décadas de abandono: obra contó con S/34 millones de inversión

La infraestructura busca mejorar la fluidez del tránsito y reducirá accidentes. Autoridades de la Municipalidad de Lima destacan la importancia de este proyecto en la transformación urbana del distrito.

Renueva importante vía en SMP. Foto: composición LR / Municipalidad de Lima
Renueva importante vía en SMP. Foto: composición LR / Municipalidad de Lima | composición LR / Municipalidad de Lima

Después de cuatro décadas de espera, los vecinos del distrito de San Martín de Porres celebran la inauguración de la nueva avenida Pacasmayo, una obra esperada que beneficiará a más de 200 mil ciudadanos de Lima Norte. La obra contó con una inversión de S/34 millones y ha sido anunciada como un proyecto de mejora que busca conectar a más personas y mejorar la calidad de vida.

Una vía completamente modernizada

La remodelación abarcó 3.5 kilómetros del tramo comprendido entre la avenida Tantamayo y la avenida Carlos Izaguirre. Cuenta con dos carriles por sentido, 16 nuevos paraderos para transporte público, veredas renovadas, señalización vial, camellones peatonales y áreas verdes en la berma central.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Esta infraestructura permitirá mejorar la fluidez del tránsito, reducir accidentes y ofrecer una mejor calidad de vida a los vecinos del distrito.

PUEDES VER: Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

lr.pe

Reacciones y respaldo de las autoridades

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, estuvo acompañado de funcionarios de su región, de la Municipalidad de Lima y de sus simpatizantes.

“Luego de 40 años se entrega esta obra. Una de las más importantes para San Martín de Porres, como es la Av. Pacasmayo”, alegó el burgomaestre. Según imágenes difundidas por la entidad pública, se aprecian señalizaciones mejoradas y asfaltado nuevo.

Previo a la ejecución final del proyecto, en mayo pasado se realizó un operativo para retirar el comercio ambulatorio y recuperar espacios públicos ocupados irregularmente. Esto dio la opción de continuar con los trabajos de forma ordenada y segura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700

LEER MÁS
Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono: costará más de S/19 millones.

Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono: costará más de S/19 millones.

LEER MÁS
Mejorarán la Av. Lima en SMP con nuevas pistas, veredas y áreas verdes

Mejorarán la Av. Lima en SMP con nuevas pistas, veredas y áreas verdes

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota