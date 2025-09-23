Renueva importante vía en SMP. Foto: composición LR / Municipalidad de Lima | composición LR / Municipalidad de Lima

Renueva importante vía en SMP. Foto: composición LR / Municipalidad de Lima | composición LR / Municipalidad de Lima

Después de cuatro décadas de espera, los vecinos del distrito de San Martín de Porres celebran la inauguración de la nueva avenida Pacasmayo, una obra esperada que beneficiará a más de 200 mil ciudadanos de Lima Norte. La obra contó con una inversión de S/34 millones y ha sido anunciada como un proyecto de mejora que busca conectar a más personas y mejorar la calidad de vida.

Una vía completamente modernizada

La remodelación abarcó 3.5 kilómetros del tramo comprendido entre la avenida Tantamayo y la avenida Carlos Izaguirre. Cuenta con dos carriles por sentido, 16 nuevos paraderos para transporte público, veredas renovadas, señalización vial, camellones peatonales y áreas verdes en la berma central.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Esta infraestructura permitirá mejorar la fluidez del tránsito, reducir accidentes y ofrecer una mejor calidad de vida a los vecinos del distrito.

Reacciones y respaldo de las autoridades

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, estuvo acompañado de funcionarios de su región, de la Municipalidad de Lima y de sus simpatizantes.

“Luego de 40 años se entrega esta obra. Una de las más importantes para San Martín de Porres, como es la Av. Pacasmayo”, alegó el burgomaestre. Según imágenes difundidas por la entidad pública, se aprecian señalizaciones mejoradas y asfaltado nuevo.

Previo a la ejecución final del proyecto, en mayo pasado se realizó un operativo para retirar el comercio ambulatorio y recuperar espacios públicos ocupados irregularmente. Esto dio la opción de continuar con los trabajos de forma ordenada y segura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.