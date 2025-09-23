Renuevan histórica vía en San Martín de Porres tras cuatro décadas de abandono: obra contó con S/34 millones de inversión
La infraestructura busca mejorar la fluidez del tránsito y reducirá accidentes. Autoridades de la Municipalidad de Lima destacan la importancia de este proyecto en la transformación urbana del distrito.
- Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano
- EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades
Después de cuatro décadas de espera, los vecinos del distrito de San Martín de Porres celebran la inauguración de la nueva avenida Pacasmayo, una obra esperada que beneficiará a más de 200 mil ciudadanos de Lima Norte. La obra contó con una inversión de S/34 millones y ha sido anunciada como un proyecto de mejora que busca conectar a más personas y mejorar la calidad de vida.
Una vía completamente modernizada
La remodelación abarcó 3.5 kilómetros del tramo comprendido entre la avenida Tantamayo y la avenida Carlos Izaguirre. Cuenta con dos carriles por sentido, 16 nuevos paraderos para transporte público, veredas renovadas, señalización vial, camellones peatonales y áreas verdes en la berma central.
TE RECOMENDAMOS
TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD
Esta infraestructura permitirá mejorar la fluidez del tránsito, reducir accidentes y ofrecer una mejor calidad de vida a los vecinos del distrito.
PUEDES VER: Más de 20 puestos de fiscalizadores en SMP para personas con secundaria y estudios técnicos: Municipalidad paga sueldos entre S/ 2.000 y S/ 2.700
Reacciones y respaldo de las autoridades
Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, estuvo acompañado de funcionarios de su región, de la Municipalidad de Lima y de sus simpatizantes.
“Luego de 40 años se entrega esta obra. Una de las más importantes para San Martín de Porres, como es la Av. Pacasmayo”, alegó el burgomaestre. Según imágenes difundidas por la entidad pública, se aprecian señalizaciones mejoradas y asfaltado nuevo.
Previo a la ejecución final del proyecto, en mayo pasado se realizó un operativo para retirar el comercio ambulatorio y recuperar espacios públicos ocupados irregularmente. Esto dio la opción de continuar con los trabajos de forma ordenada y segura.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.