Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas
Conoce qué distritos tendrán interrupción del servicio de agua por trabajos programados de Sedapal. Consulta los horarios y fechas en los que se realizará el corte.
Desde este lunes 5 hasta el miércoles 7 de enero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llevará a cabo tareas de mantenimiento y limpieza en sus reservorios como parte de su plan de mejora continua. Por tal motivo, se ha dispuesto la interrupción del servicio de agua en diversas zonas de Lima Metropolitana, según comunicó la empresa estatal a través de sus canales oficiales.
El corte de agua afectará a varias jurisdicciones, entre ellas, Ate, La Molina, Pachacámac, Santa Anita, Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Sedapal recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el periodo de corte y recordó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva, una vez concluidas las labores programadas.
Conoce los horarios del corte de agua programado en Lima
Ate
Lunes 5 de Enero, 6:25 am - 2:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- Coop. Las Palmeras, Sector 173
Pachacámac
Lunes 5 de Enero, 6:39 am - 12:00 pm, debido a una reparación de rotura de tubería.
- A.H. Sector San Pablo Mirador, Sector 430
Santa Anita
Lunes 5 de Enero, 7:00 am - 3:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- Coop. Los Chancas de Andahuaylas 1era etapa, Sector 172
La Molina
Lunes 5 de Enero, 6:30 am - 2:30 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- A.H. Matazango, Sector 191
Lunes 5 de Enero, 6:30 am - 2:30 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- Urb. La Ensenada, Sector 198
Lunes 5 de Enero, 6:50 am - 2:50 pm, debido a una rotura de tubería matriz.
- Urb. Las Lomas de la Molina Vieja, Sector 199
Villa El Salvador
Martes 6 de Enero, 8:00 am - 8:00 pm, debido a una ejecución de empalme.
- Cercado
- A.H. Oasis de Villa Sector 10
- A.H. Edilberto Ramos
- Agrup. Pachacamac Barrio 3 Sector II
- A.H. La Unión
- A.H. Señor de los Milagros
- Asoc. El Progreso
- A.H. Arenas Vivas
- Agrup. Pachacamac Barrio 4 Sector II
- Cuadrante: Av. Mariátegui, Av. Prolong. Pastor Sevilla, Av. María Reiche, Lomo de Corvina, Sector 326
Carabayllo
Martes 6 de Enero, 12:00 pm - 8:00 pm, debido a una limpieza de reservorio.
- Asoc. de Vivienda Las Gardenias
Villa María del Triunfo
Martes 6 y Miércoles 7 de Enero, 11:00 am - 5:00 pm, debido a una ejecución de empalme.
- Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-10
- R-Jardines del Paraíso
- A.H. Los Álamos
- Ampl. El Paraíso
- Lomas del Paraíso
- Fortaleza del Paraíso
- A.H. El Paraíso
- A.H. Villa el Paraíso
- Virgen de Guadalupe
- Las Flores de Paraíso
- A.H. Señor de los Milagros del Paraíso
- Proy. Integ. Sector Nuevo Paraíso
- Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso y Pasaje S/N.