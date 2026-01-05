Corte de agua en diferentes distritos de Lima este 5, 6 y 7 de enero | Foto: Difusión/ Composición LR

Desde este lunes 5 hasta el miércoles 7 de enero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llevará a cabo tareas de mantenimiento y limpieza en sus reservorios como parte de su plan de mejora continua. Por tal motivo, se ha dispuesto la interrupción del servicio de agua en diversas zonas de Lima Metropolitana, según comunicó la empresa estatal a través de sus canales oficiales.

El corte de agua afectará a varias jurisdicciones, entre ellas, Ate, La Molina, Pachacámac, Santa Anita, Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Sedapal recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el periodo de corte y recordó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva, una vez concluidas las labores programadas.

Conoce los horarios del corte de agua programado en Lima

Ate

Lunes 5 de Enero, 6:25 am - 2:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.

Coop. Las Palmeras, Sector 173

Pachacámac

Lunes 5 de Enero, 6:39 am - 12:00 pm, debido a una reparación de rotura de tubería.

A.H. Sector San Pablo Mirador, Sector 430

Santa Anita

Lunes 5 de Enero, 7:00 am - 3:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.

Coop. Los Chancas de Andahuaylas 1era etapa, Sector 172

La Molina

Lunes 5 de Enero, 6:30 am - 2:30 pm, debido a una fuga en toma de conexión.

A.H. Matazango, Sector 191

Lunes 5 de Enero, 6:30 am - 2:30 pm, debido a una fuga en toma de conexión.

Urb. La Ensenada, Sector 198

Lunes 5 de Enero, 6:50 am - 2:50 pm, debido a una rotura de tubería matriz.

Urb. Las Lomas de la Molina Vieja, Sector 199

Villa El Salvador

Martes 6 de Enero, 8:00 am - 8:00 pm, debido a una ejecución de empalme.

Cercado

A.H. Oasis de Villa Sector 10

A.H. Edilberto Ramos

Agrup. Pachacamac Barrio 3 Sector II

A.H. La Unión

A.H. Señor de los Milagros

Asoc. El Progreso

A.H. Arenas Vivas

Agrup. Pachacamac Barrio 4 Sector II

Cuadrante: Av. Mariátegui, Av. Prolong. Pastor Sevilla, Av. María Reiche, Lomo de Corvina, Sector 326

Carabayllo

Martes 6 de Enero, 12:00 pm - 8:00 pm, debido a una limpieza de reservorio.

Asoc. de Vivienda Las Gardenias

Villa María del Triunfo

Martes 6 y Miércoles 7 de Enero, 11:00 am - 5:00 pm, debido a una ejecución de empalme.