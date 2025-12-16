Indecopi advierte que sancionará a los colegios que incumplan con la ley de orfandad a sus alumnos. | Foto: composición LR/Indecopi/Encuentro

Indecopi advierte que sancionará a los colegios que incumplan con la ley de orfandad a sus alumnos. | Foto: composición LR/Indecopi/Encuentro

A través de un reciente comunicado, Indecopi advirtió que los colegios que no otorguen becas por orfandad a sus estudiantes incurrirán en una infracción y podrían ser sancionados con multas de hasta 450 UIT (S/ 2.407.500), conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La entidad también recordó que estas medidas forman parte del proceso de fiscalización en el marco de la Campaña Escolar 2026, que incluye a todas las instituciones privadas.

Indecopi lanzó un comunicado en el que revela que sancionará a los colegios si incumplen con la beca de orfandad a sus alumnos. Foto: Edugestores

Indecopi sancionarían a colegios que incumplan becas por orfandad y otras obligaciones educativas

De acuerdo con la Ley n.º 23585, que otorga la beca por orfandad a estudiantes, este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la educación de quienes han perdido a su padre, madre, tutor o persona responsable de su sustento económico, o cuando esta se encuentra con inhabilitación permanente o internamiento por mandato judicial. Esto implica la exoneración del pago de matrícula, pensiones y otros costos vinculados al servicio educativo.

TE RECOMENDAMOS LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Por ello, la entidad reveló que, durante la Campaña Escolar 2026, se fiscalizarán cobros indebidos como la venta obligatoria de pollos, la organización de bingos o rifas, entre otros. Estas prácticas están prohibidas cuando se utilizan para exigir el pago de pensiones, solicitar documentos no permitidos o incumplir el deber de información en el proceso de matrícula.

Indecopi registró miles de denuncias por cobros indebidos y prácticas prohibida

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Indecopi registró un total de 3.209 reclamos y 1.646 denuncias vinculadas al servicio de Educación Básica Regular a nivel nacional. Los principales motivos reportados por madres y padres de familia fueron cobros indebidos, prácticas prohibidas para exigir el pago de pensiones, falta de idoneidad en el servicio y actos de discriminación.

Asimismo, durante el mismo periodo, la entidad impuso 279 sanciones a nivel nacional contra 110 proveedores de educación inicial, primaria y secundaria, que en conjunto suman 637,6 UIT en multas.

En ese contexto, en el presente año, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi sancionó a un centro educativo por no otorgar la beca por orfandad a dos de sus estudiantes, pese al fallecimiento de su padre. Por tal motivo, la entidad ordenó al colegio entregar las becas correspondientes y reembolsar a la madre el monto total de las pensiones pagadas desde la muerte del progenitor.