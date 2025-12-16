HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi sancionaría con multas de hasta 450 UIT a colegios que no otorguen becas por orfandad a sus alumnos

Indecopi destaca que las medidas están enmarcadas en la Campaña Escolar 2026, donde se fiscalizarán cobros indebidos y prácticas prohibidas en instituciones privadas de educación.

Indecopi advierte que sancionará a los colegios que incumplan con la ley de orfandad a sus alumnos.
Indecopi advierte que sancionará a los colegios que incumplan con la ley de orfandad a sus alumnos.

A través de un reciente comunicado, Indecopi advirtió que los colegios que no otorguen becas por orfandad a sus estudiantes incurrirán en una infracción y podrían ser sancionados con multas de hasta 450 UIT (S/ 2.407.500), conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La entidad también recordó que estas medidas forman parte del proceso de fiscalización en el marco de la Campaña Escolar 2026, que incluye a todas las instituciones privadas.

Indecopi lanzó un comunicado en el que revela que sancionará a los colegios si incumplen con la beca de orfandad a sus alumnos. Foto: Edugestores

Indecopi lanzó un comunicado en el que revela que sancionará a los colegios si incumplen con la beca de orfandad a sus alumnos. Foto: Edugestores

Indecopi sancionarían a colegios que incumplan becas por orfandad y otras obligaciones educativas

De acuerdo con la Ley n.º 23585, que otorga la beca por orfandad a estudiantes, este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la educación de quienes han perdido a su padre, madre, tutor o persona responsable de su sustento económico, o cuando esta se encuentra con inhabilitación permanente o internamiento por mandato judicial. Esto implica la exoneración del pago de matrícula, pensiones y otros costos vinculados al servicio educativo.

Por ello, la entidad reveló que, durante la Campaña Escolar 2026, se fiscalizarán cobros indebidos como la venta obligatoria de pollos, la organización de bingos o rifas, entre otros. Estas prácticas están prohibidas cuando se utilizan para exigir el pago de pensiones, solicitar documentos no permitidos o incumplir el deber de información en el proceso de matrícula.

Indecopi registró miles de denuncias por cobros indebidos y prácticas prohibida

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Indecopi registró un total de 3.209 reclamos y 1.646 denuncias vinculadas al servicio de Educación Básica Regular a nivel nacional. Los principales motivos reportados por madres y padres de familia fueron cobros indebidos, prácticas prohibidas para exigir el pago de pensiones, falta de idoneidad en el servicio y actos de discriminación.

Asimismo, durante el mismo periodo, la entidad impuso 279 sanciones a nivel nacional contra 110 proveedores de educación inicial, primaria y secundaria, que en conjunto suman 637,6 UIT en multas.

En ese contexto, en el presente año, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi sancionó a un centro educativo por no otorgar la beca por orfandad a dos de sus estudiantes, pese al fallecimiento de su padre. Por tal motivo, la entidad ordenó al colegio entregar las becas correspondientes y reembolsar a la madre el monto total de las pensiones pagadas desde la muerte del progenitor.

