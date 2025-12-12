HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica este 15 de diciembre con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Los interesados tendrán que llegar a las 8:30 a.m. a la sede central del Indecopi y presentar su DNI vigente, además de un monto mínimo del 10% del valor del inmueble.

Entre las propiedades se encuentran casas, departamentos y terrenos.
Entre las propiedades se encuentran casas, departamentos y terrenos.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) rematará inmuebles ubicados en tres regiones del país: Lima, Junín e Ica el lunes 15 de diciembre. En esta oportunidad, los precios van desde S/2.016 hasta S/262.360 y se tratan de bienes embargados a empresas que no pagaron las multas que recibieron por vulnerar los derechos de sus consumidores y la propiedad intelectual.

Detalles de la subasta y del remate de los bienes

Entre los 24 inmuebles que serán subastados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se encuentran casas, departamentos, oficinas y estacionamientos en Lima (Lince, Comas, Carabayllo, Ancón, San Isidro y Santiago de Surco), también un terreno en Pisco (Ica) y un local comercial en Huancayo (Junín). Los precios varían desde S/2.016 para un depósito en Surquillo hasta S/ 262.360 para una casa en Comas.

Estos inmuebles, acorde a la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi, “fueron embargados a personas naturales o empresas que no cumplieron con pagar las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por no respetar la propiedad intelectual”.

El remate de estos bienes se realizará el 15 de diciembre, a partir de las 08:50 a. m., en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja (cuadra 15 de la Av. Canadá). Para mayor información al respecto, Indecopi proporcionó este enlace.

¿Cómo participar en la subasta de inmuebles?

Para acceder a este evento el 15 de diciembre, Indecopi mencionó que es importante:

  • Estar presente mínimo 20 minutos antes de la hora programada (o sea, 8:30 a. m.) y portar el DNI vigente. No podrán participar aquellos que cuenten con documentos vencidos.
  • Acreditar un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien que se desea adquirir, en efectivo o cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
  • Presentar un poder vigente si es que asiste al evento alguien en representación de una persona natural o jurídica.
¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

Sunedu no puede exigir clases presenciales en carreras de salud: Indecopi declara medida como ilegal

