El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) identificó la distribución del lote 205015 del producto Amerin Hot 30% + 10% (salicilato de metilo + mentol), crema de uso tópico, que no cuenta con el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), condición necesaria para garantizar su calidad, eficacia y seguridad. El artículo fue fabricado por Laboratorio Farmacéutico América S.R. LTDA. y se comercializa en presentación de pote por 100 gramos.

De acuerdo con la información de Digemid, el lote presenta observaciones relacionadas con su proceso de manufactura y control de calidad. Estas deficiencias comprometen la eficacia del producto y podrían representar un riesgo sanitario para quienes lo usen. Por este motivo, la entidad sanitaria inició un procedimiento sancionador dentro del marco de sus competencias.

Recomendaciones al momento de adquirir productos farmacéuticos

Digemid reiteró la importancia de verificar el registro sanitario y los datos del fabricante antes de adquirir medicamentos o productos de uso tópico. Los consumidores pueden comunicarse con la entidad a través del número (01) 631 4300, anexo 6202, para obtener mayor información sobre esta alerta, que también se encuentra publicada en su portal web.

Indecopi recordó que cualquier persona afectada por el uso de productos alertados puede reportarlo ingresando al enlace: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente. El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta que recopila información proveniente de entidades competentes y proveedores, con el fin de prevenir riesgos para la salud y seguridad de las personas.