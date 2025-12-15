HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
Economía

¿Usas la crema Amerin Hot? Indecopi lanza alerta por su venta sin autorización sanitaria oficial y advierte que podría representar un riesgo

Digemid alertó sobre la distribución del lote 205015 de Amerin Hot sin certificación BPM, lo que representa un riesgo para la salud. Indecopi inició acciones mediante su Sistema de Alertas de Consumo.

Indecopi y Digemid alertaron sobre la distribución del producto Amerin Hot sin certificación BPM
Indecopi y Digemid alertaron sobre la distribución del producto Amerin Hot sin certificación BPM | Foto: Andina/ Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) identificó la distribución del lote 205015 del producto Amerin Hot 30% + 10% (salicilato de metilo + mentol), crema de uso tópico, que no cuenta con el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), condición necesaria para garantizar su calidad, eficacia y seguridad. El artículo fue fabricado por Laboratorio Farmacéutico América S.R. LTDA. y se comercializa en presentación de pote por 100 gramos.

De acuerdo con la información de Digemid, el lote presenta observaciones relacionadas con su proceso de manufactura y control de calidad. Estas deficiencias comprometen la eficacia del producto y podrían representar un riesgo sanitario para quienes lo usen. Por este motivo, la entidad sanitaria inició un procedimiento sancionador dentro del marco de sus competencias.

PUEDES VER: Yape se consolida en Bolivia y apunta a alcanzar al 50% de la población: la billetera digital de BCP continúa expandiendo sus servicios financieros

lr.pe

Recomendaciones al momento de adquirir productos farmacéuticos

Digemid reiteró la importancia de verificar el registro sanitario y los datos del fabricante antes de adquirir medicamentos o productos de uso tópico. Los consumidores pueden comunicarse con la entidad a través del número (01) 631 4300, anexo 6202, para obtener mayor información sobre esta alerta, que también se encuentra publicada en su portal web.

Indecopi recordó que cualquier persona afectada por el uso de productos alertados puede reportarlo ingresando al enlace: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente. El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta que recopila información proveniente de entidades competentes y proveedores, con el fin de prevenir riesgos para la salud y seguridad de las personas.

