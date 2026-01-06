Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Parque de las Leyendas abre sus puertas al público. Foto: difusión | difusión

Parque de las Leyendas abre sus puertas al público. Foto: difusión | difusión

Durante el año 2026, el Parque de las Leyendas, uno de los principales espacios recreativos y educativos de Lima, mantiene vigente una política de ingreso gratuito dirigida a grupos específicos de personas, tanto en su sede tradicional de San Miguel como en la ubicada en Huachipa. Para ello, es indispensable presentar credenciales vigentes al momento de ingresar.

¿Quiénes podrán ingresar gratis al Parque de las Leyendas?

El beneficio de entrada gratuita está dirigido a tres grupos principales. En primer lugar, las personas con discapacidad pueden acceder sin pagar siempre que presenten su carné del CONADIS, documento que certifica oficialmente su condición.

Otro grupo beneficiado es el de los veteranos de guerra, quienes deben mostrar la credencial correspondiente emitida por la entidad competente. Este acceso forma parte del reconocimiento institucional a su servicio al país.

Además, pueden ingresar sin costo los guías oficiales de turismo, siempre que porten una credencial válida y vigente otorgada por las autoridades del sector. Esta medida facilita el trabajo de orientación turística y promueve la difusión del patrimonio cultural y natural del parque.

Carnet del Conadis para personas con discapacidad. Foto: difusión

Sedes habilitadas y condiciones del beneficio

El ingreso gratuito aplica para ambas sedes del Parque de las Leyendas. No obstante, las autoridades han precisado que el beneficio no incluye acompañantes, salvo que se indique lo contrario en situaciones específicas, y que los documentos deben presentarse en buen estado y sin alteraciones.

Asimismo, se recuerda que el parque no ofrece promociones permanentes de ingreso libre para el público en general durante el 2026, por lo que quienes no pertenezcan a los grupos mencionados deberán pagar la tarifa regular establecida.

Tarifas vigentes para el público general

Para los visitantes que no acceden al beneficio, el costo de entrada es de 18 soles para personas desde los 13 años, 10 soles para niños de 3 a 12 años y 4 soles para adultos mayores de 60 años. Estos precios se mantienen tanto en San Miguel como en Huachipa.

Además, el centro estará abierto todos los días de la semana (incluyendo feriados). Las autoridades recomiendan a los visitantes verificar la información oficial antes de acudir, a fin de evitar inconvenientes y garantizar una visita ordenada y segura.

