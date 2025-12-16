HOYSuscripcion LR Focus

Piura: transportistas de 80 empresas bloquean ingresos a compañía agroindustrial solicitando puestos de trabajo

La Asociación de Transportistas Piuranos pidió priorizar a las empresas locales, que reúnen a más de 500 trabajadores, en vez de foráneos.

Choferes exigen puestos de trabajo en agroindustrial Pedregal. Foto: Almendra Ruesta, La República
Choferes exigen puestos de trabajo en agroindustrial Pedregal. Foto: Almendra Ruesta, La República

En la región de Piura, los conductores y representantes de 80 empresas de transporte bloquearon los accesos de la compañía agroindustrial Pedregal, solicitando puestos de trabajo y el cumplimiento de pagos.

La medida de fuerza inició a las 7 a.m. de este martes 16 de diciembre. A lo largo de la carretera al medio Piura se desplegaron decenas de unidades que portaban mensajes como "Queremos trabajo para Piura".

PUEDES VER: "El sistema de rehabilitación ha fracasado": trabajadores de centro juvenil Miguel Grau cumplen 8 días de huelga en Piura

Lucio Namay, presidente de la Asociación de Transportistas Piuranos (ATP), sostuvo que son cerca de 500 los conductores que viven en la zona o en sectores aledaños quienes se encuentran en la búsqueda de una salida laboral.

"No nos toman en cuenta para darnos trabajo; sin embargo, les dan opciones a empresas foráneas quienes concentran todos los servicios", señaló Francisco Carbajal, dirigente de ATP. En esa línea, acotó que se le adeudaría tres semanas de pago a tres conductores que laboran en la empresa agroindustrial.

"El sistema de rehabilitación ha fracasado": trabajadores de centro juvenil Miguel Grau cumplen 8 días de huelga en Piura

"El sistema de rehabilitación ha fracasado": trabajadores de centro juvenil Miguel Grau cumplen 8 días de huelga en Piura

Hijos e hijas de los servidores judiciales participaron de chocolatada navideña

Hijos e hijas de los servidores judiciales participaron de chocolatada navideña

Corte de Sullana obtuvo tercer lugar a nivel nacional en concurso "Justicia en Acción: Historias que transforman"

Corte de Sullana obtuvo tercer lugar a nivel nacional en concurso "Justicia en Acción: Historias que transforman"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

