Piura: transportistas de 80 empresas bloquean ingresos a compañía agroindustrial solicitando puestos de trabajo

En la región de Piura, los conductores y representantes de 80 empresas de transporte bloquearon los accesos de la compañía agroindustrial Pedregal, solicitando puestos de trabajo y el cumplimiento de pagos.

La medida de fuerza inició a las 7 a.m. de este martes 16 de diciembre. A lo largo de la carretera al medio Piura se desplegaron decenas de unidades que portaban mensajes como "Queremos trabajo para Piura".

Lucio Namay, presidente de la Asociación de Transportistas Piuranos (ATP), sostuvo que son cerca de 500 los conductores que viven en la zona o en sectores aledaños quienes se encuentran en la búsqueda de una salida laboral.

"No nos toman en cuenta para darnos trabajo; sin embargo, les dan opciones a empresas foráneas quienes concentran todos los servicios", señaló Francisco Carbajal, dirigente de ATP. En esa línea, acotó que se le adeudaría tres semanas de pago a tres conductores que laboran en la empresa agroindustrial.