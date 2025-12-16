Una Fiscal de Lima Norte denuncia que sufre amenazas por internos de penal de Lurigancho. | Panamericana | Composición LR

Una fiscal provincial de Lima Norte denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp enviados desde el penal de Lurigancho, pese a contar con resguardo policial. Al parecer, los internos del centro penitenciario buscan vengarse por las investigaciones que permitieron su encarcelamiento. “Ya tuve un atentado. Una amenaza bastante evidente, porque tienen conocimiento de todos mis movimientos”, declaró a Panamericana.

El primer ataque ocurrió en abril de este año, cuando la fiscal caminaba hacia su centro de labores. La funcionaria, que trabajó dos años en San Juan de Lurigancho (SJL) y tres años en San Martín de Porres (SMP), era seguida por una motocicleta. Sin embargo, debido al resguardo policial que la acompañaba, se evitó una tragedia. “En algún momento estarás sola y será tu último día de vida. Eso refiere uno de los mensajes”, es uno de los textos amenazantes que recibió la mujer.

Fiscal de Lima Norte solicita reunión de urgencia con fiscal de la Nación Tomás Gálvez

La fiscal de Lima Norte, quien laboró durante 12 años en el Poder Judicial, solicitó una reunión de urgencia con el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus funciones. Asimismo, exigió que se identifique de inmediato a los responsables de las amenazas.

Entre los mensajes que recibió la fiscal se encuentran: "No seas tonta. Vive tu vida. Estás advertida", "En algún momento estarás sola, sin tu chaleco. Ese será tu último día de vida".

Otro caso de fiscal bajo amenaza por el ejercicio de sus funciones

Las amenazas contra operadores de justicia se extienden más allá de Lima Norte. La fiscal provincial de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, alertó que es blanco de actos de intimidación y extorsión tras haber encabezado un proceso contra la organización criminal Los Chukys de Juan Pablo II.

Luego de que se dictara prisión preventiva contra siete de sus integrantes, la magistrada recibió mensajes en los que se le daba un plazo de 24 horas para dejar el cargo. En estos, se advertía sobre posibles atentados contra su integridad. De acuerdo con las diligencias, las amenazas estarían vinculadas al grupo Los Pepes SJL, cuyo supuesto líder cumple actualmente una medida restrictiva.

