Sociedad

Transportistas planearían acatar paro de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre: "El estado de emergencia no funciona"

Martin Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, criticó la ineficacia del estado de emergencia y la falta de respuesta del presidente José Jerí ante los ataques.

Ojeda señala que el paro de 48 horas podrías ser entre el 15 y 17 de diciembre
Ojeda señala que el paro de 48 horas podrías ser entre el 15 y 17 de diciembre | Composición LR | Carlos Félix

El paro de transportistas por 48 horas podría realizarse entre el 15 y el 17 de diciembre, según declaraciones de Martín Ojeda. La medida, aún en evaluación, es promovida por un sector del gremio que ha expresado su rechazo frente a los recientes atentados contra choferes.

Otro grupo de conductores ha pedido con urgencia una reunión con el jefe de Estado, José Jerí, para enfrentar la ola de asesinatos y ataques. Se conoció que los choferes tienen programada una reunión a las 10 p. m. del 4 de diciembre, en la que definirán las siguientes medidas en caso no reciban respaldo del Gobierno.

Medidas urgentes ante un estado de emergencia sin resultados

“El presidente de la República, José Jerí, se comprometió a que la situación iba a cambiar, y este estado de emergencia no sirve para nada”, lamentó Ojeda en 'América Televisión'. Cabe recordar que el gremio se reunió con el premier Ernesto Álvarez tras el asesinato del chofer del bus de la línea 20 en Chorrillos, con el objetivo de obtener una solución ante la ola de ataques.

Ojeda también cuestionó la falta de resultados del estado de emergencia. “No sirve para nada”, reiteró el dirigente. Además, recordó que Jerí prometió instalar una mesa de trabajo para atender esta problemática, aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha para ello.

Últimos atentados contra los transportistas

Las acciones urgentes planteadas por los conductores responden a los recientes ataques al gremio. En solo dos semanas, más de 25 buses pertenecientes a cinco empresas distintas fueron incendiados. La situación se agrava al conocerse que dichas compañías venían siendo víctimas de extorsión. Ojeda advirtió que los grupos criminales amenazaron con continuar quemando unidades si no se les entregaba el dinero exigido.

El representante también se pronunció sobre el reciente asesinato de un conductor en Chorrillos, quien falleció tras recibir un impacto de bala. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital Casimiro Ulloa, llegó sin signos vitales. “Si hablamos de octubre, la situación ahora está peor. La familia de los fallecidos está en desgracia”, concluyó.

