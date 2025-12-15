HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

Vendedores informales abandonaron su mercadería al notar la presencia policial durante la intervención realizada en la avenida Ejército.


En el interior del centro comercial 'Los Vencedores' se intervinieron diversos establecimientos. Créditos: PNP.
En el interior del centro comercial 'Los Vencedores' se intervinieron diversos establecimientos. Créditos: PNP.

Un operativo policial permitió la detención de tres personas implicadas en la presunta comercialización ilegal de productos pirotécnicos, durante una intervención realizada en distintos puntos de la ciudad del Cusco.

La acción se desarrolló de manera simultánea en locales comerciales y zonas de venta ambulatoria, ubicadas a inmediaciones de la avenida Ejército, del cercado de Cusco. La labor contó con la participación del Ministerio Público, Sucamec y Sunat - Aduanas.

Trágico accidente de tránsito deja al menos 5 fallecidos y más de 20 heridos en carretera Espinar en Cusco

Abandonaron mercadería

Al advertir la presencia policial, varios comerciantes informales optaron por darse a la fuga, abandonando mercadería pirotécnica en la vía pública, la cual fue incautada por las autoridades.

En el interior del centro comercial 'Los Vencedores' se intervinieron diversos establecimientos. En uno de ellos fue intervenido Elber Pacco, a quien se le halló una gran cantidad de productos pirotécnicos almacenados en cajas de cartón.

Gremios rechazan iniciativa del Congreso de crear nueva autoridad que administre Machu Picchu y advierten riesgos para el turismo

En otro local se intervino a Sonia Ayma, encontrándose en su poder misiles cracker, bengalas, cuetillos, chispitas y bolsas con pólvora sólida de presunta toxicidad. De igual forma, Yonada Quispe fue intervenida con diversos artefactos pirotécnicos, entre ellos misiles, silbadores y cuetillos.

Los productos ilícitos incautados alcanzan un valor aproximado de 80 mil soles y fueron puestos bajo custodia de Sucamec, conforme a la normativa vigente. Los intervenidos fueron trasladados a la Divincri - Cusco en calidad de detenidos.

