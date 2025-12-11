Trágico accidente de tránsito deja al menos 7 fallecidos en carretera Espinar en Cusco

Policía de Carreteras informó que el bus se dirigía hacia el Cusco por la vía Espinar-Arequipa | Composición LR | Difusión

Al menos siete personas perdieron la vida durante la madrugada del 11 de diciembre en un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 88 de la vía regional Espinar-Arequipa, en el sector de Condoroma, región Cusco.

La información proporcionada por la Policía de Carreteras señala que el bus interprovincial, de placa VBZ-964, pertenece a la empresa Expreso y Turismo Real. La unidad se salió de la vía y volcó en circunstancias que aún son materia de investigación.

Al menos 7 muertos y decenas de heridos en accidente

Las autoridades indicaron que el bus se dirigía de Arequipa hacia Cusco. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Espinar, mientras que las víctimas mortales —aún no identificadas— permanecieron en el lugar hasta la llegada de efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Se espera que personal del Ministerio Público ordene el levantamiento de los cuerpos e inicie las investigaciones para determinar las causas del incidente. No se descarta que las condiciones de la vía hayan contribuido al despiste del bus interprovincial.

Demora en la atención médica

Según reportes de medios locales, testigos del lugar tardaron hasta una hora en alertar al personal médico del Hospital de Espinar debido a la falta de señal. Además, el tránsito estuvo restringido mientras las autoridades retiraban el bus para liberar la vía.

