HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
EN VIVO

El TC del pacto y las últimas de José Jerí | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Trágico accidente de tránsito deja al menos 7 fallecidos en carretera Espinar en Cusco

Un bus interprovincial de la empresa Expreso y Turismo Real se despistó y se volcó. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Espinar.

Policía de Carreteras informó que el bus se dirigía hacia el Cusco por la vía Espinar-Arequipa
Policía de Carreteras informó que el bus se dirigía hacia el Cusco por la vía Espinar-Arequipa | Composición LR | Difusión

Al menos siete personas perdieron la vida durante la madrugada del 11 de diciembre en un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 88 de la vía regional Espinar-Arequipa, en el sector de Condoroma, región Cusco.

La información proporcionada por la Policía de Carreteras señala que el bus interprovincial, de placa VBZ-964, pertenece a la empresa Expreso y Turismo Real. La unidad se salió de la vía y volcó en circunstancias que aún son materia de investigación.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Juliaca: camioneta que habría intentado darse a la fuga atropella y mata a triciclista

lr.pe

Al menos 7 muertos y decenas de heridos en accidente

Las autoridades indicaron que el bus se dirigía de Arequipa hacia Cusco. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Espinar, mientras que las víctimas mortales —aún no identificadas— permanecieron en el lugar hasta la llegada de efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Se espera que personal del Ministerio Público ordene el levantamiento de los cuerpos e inicie las investigaciones para determinar las causas del incidente. No se descarta que las condiciones de la vía hayan contribuido al despiste del bus interprovincial.

PUEDES VER: Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

lr.pe

Demora en la atención médica

Según reportes de medios locales, testigos del lugar tardaron hasta una hora en alertar al personal médico del Hospital de Espinar debido a la falta de señal. Además, el tránsito estuvo restringido mientras las autoridades retiraban el bus para liberar la vía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Juliaca: camioneta que habría intentado darse a la fuga atropella y mata a triciclista

Juliaca: camioneta que habría intentado darse a la fuga atropella y mata a triciclista

LEER MÁS
Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

LEER MÁS
Ocho personas heridas tras choque entre taxi y combi en San Juan de Lurigancho: chofer y cobrador se dieron a la fuga

Ocho personas heridas tras choque entre taxi y combi en San Juan de Lurigancho: chofer y cobrador se dieron a la fuga

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Cercado de Lima: asesinan a alias 'Cara de Dedo' frente a su pareja en una balacera

Cercado de Lima: asesinan a alias 'Cara de Dedo' frente a su pareja en una balacera

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Recluso del penal de Lurigancho se dan a la fuga tras salir con permiso laboral

Recluso del penal de Lurigancho se dan a la fuga tras salir con permiso laboral

LEER MÁS
Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

LEER MÁS
Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025