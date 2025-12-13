HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Política

José Jerí: desorden y empujones marcan el primer día de actividades del presidente en Cusco

El presidente interino participó en una actividad en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, bajo fuertes medidas de seguridad.

Personal de seguridad fue la muralla entre el presidente y la prensa. Foto: Luis Álvarez - La República.
Personal de seguridad fue la muralla entre el presidente y la prensa. Foto: Luis Álvarez - La República.

En su primer día de visita oficial a Cusco, el presidente provisional José Jerí protagonizó un incidente que generó desorden y momentos de tensión en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El mandatario llegó al recinto deportivo para entregar la resolución que autoriza el uso del coloso al Gobierno Regional del Cusco. También otorgó documento que reconoce al Centro Histórico de Cusco con la jerarquía 4, categoría que fortalece la protección y gestión del casco monumental.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí intenta evadir sanción del JEE y niega proselitismo pese a sus elogios a Somos Perú durante entrevista en TV

lr.pe

El titular del Ejecutivo empezó discurso, siendo interrumpido por la multitud, en su mayoría menores y escolares, quienes le pedían que baile, provocando una sonrisa en la autoridad y respondido "es muy temprano para bailar, quizá después".

Jerí manifestó que autorizó la trasferencia de más de 200 millones de soles para la conclusión del Hospital Antonio Lorena, del mismo modo se comprometió en poner las bases para mejorar el deporte a nivel nacional.

En su primer día en Cusco Jerí visitó el estadio Garcilaso. Foto: Luis Álvarez - La República.

En su primer día en Cusco Jerí visitó el estadio Garcilaso. Foto: Luis Álvarez - La República.

A los empujones otra vez

Sin embargo, la jornada se vio alterada cuando el presidente decidió subir a las tribunas del estadio, donde centenares de menores se acercaron para saludarlo. En ese momento, mientras la prensa intentaba obtener declaraciones, se produjeron empujones y jalones por parte del personal de seguridad y efectivos de la Policía Nacional, generando caos y desorden, con el riesgo de que la situación pudiera haber tenido consecuencias mayores.

Vale recordar que en la primera semana de diciembre, la escolta presidencial agredió a un periodista durante la visita de Jerí a la ciudad de Tacna.

De manera breve, José Jerí se refirió al plan nacional de seguridad ciudadana, el cual —según indicó— será presentado en el mes de enero. Asimismo, aclaró que no se trata de un simple cambio de nombre del INPE, sino de un cambio de concepto que dará paso a una reforma estructural del sistema penitenciario.

Notas relacionadas
Gobierno autoriza ascenso de grado a oficiales PNP sin Diplomado ni Maestría

Gobierno autoriza ascenso de grado a oficiales PNP sin Diplomado ni Maestría

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

LEER MÁS
José Jerí viajó a Ecuador: presidente despachará de manera remota en medio de crisis por inseguridad

José Jerí viajó a Ecuador: presidente despachará de manera remota en medio de crisis por inseguridad

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

LEER MÁS
Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Gobierno autoriza ascenso de grado a oficiales PNP sin Diplomado ni Maestría

Gobierno autoriza ascenso de grado a oficiales PNP sin Diplomado ni Maestría

LEER MÁS
Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025