José Jerí: desorden y empujones marcan el primer día de actividades del presidente en Cusco

Personal de seguridad fue la muralla entre el presidente y la prensa. Foto: Luis Álvarez - La República.

En su primer día de visita oficial a Cusco, el presidente provisional José Jerí protagonizó un incidente que generó desorden y momentos de tensión en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El mandatario llegó al recinto deportivo para entregar la resolución que autoriza el uso del coloso al Gobierno Regional del Cusco. También otorgó documento que reconoce al Centro Histórico de Cusco con la jerarquía 4, categoría que fortalece la protección y gestión del casco monumental.

El titular del Ejecutivo empezó discurso, siendo interrumpido por la multitud, en su mayoría menores y escolares, quienes le pedían que baile, provocando una sonrisa en la autoridad y respondido "es muy temprano para bailar, quizá después".

Jerí manifestó que autorizó la trasferencia de más de 200 millones de soles para la conclusión del Hospital Antonio Lorena, del mismo modo se comprometió en poner las bases para mejorar el deporte a nivel nacional.

A los empujones otra vez

Sin embargo, la jornada se vio alterada cuando el presidente decidió subir a las tribunas del estadio, donde centenares de menores se acercaron para saludarlo. En ese momento, mientras la prensa intentaba obtener declaraciones, se produjeron empujones y jalones por parte del personal de seguridad y efectivos de la Policía Nacional, generando caos y desorden, con el riesgo de que la situación pudiera haber tenido consecuencias mayores.

Vale recordar que en la primera semana de diciembre, la escolta presidencial agredió a un periodista durante la visita de Jerí a la ciudad de Tacna.

De manera breve, José Jerí se refirió al plan nacional de seguridad ciudadana, el cual —según indicó— será presentado en el mes de enero. Asimismo, aclaró que no se trata de un simple cambio de nombre del INPE, sino de un cambio de concepto que dará paso a una reforma estructural del sistema penitenciario.