Hospital Antonio Lorena de Cusco vuelve a postergarse y no tiene fecha oficial de entrega

El proyecto registra un avance cercano al 80 %, pero factores económicos y la coyuntura política nacional han retrasado su culminación. Pronis reconoce que aún no hay un cronograma definitivo.


Desde el Pronis informaron aún se requieren aproximadamente 60 millones de soles para culminar el proyecto. Créditos: Luis Álvarez / La República.
La culminación y entrega del Hospital Antonio Lorena, en Cusco, volvió a postergarse pese a que la obra presenta un avance físico aproximado del 80 % y debía ser entregada este 17 de diciembre. Representantes del proyecto y del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) atribuyen el retraso a problemas presupuestales y a la coyuntura política que paralizó varias obras a nivel nacional.

Carlos Castro, director del proyecto del Hospital Antonio Lorena, explicó que la nueva proyección apunta a terminar los trabajos hacia junio del próximo año, siempre que se cumplan los desembolsos pendientes y se avance en la capacitación del personal. Precisó que, una vez concluida la obra civil, se iniciará la etapa de comisionamiento, que incluye pruebas técnicas y la puesta en funcionamiento progresivo de los sistemas del hospital.

El profesional señaló que una de las principales causas del incumplimiento del cronograma fue el pago parcial y tardío de las valorizaciones. Indicó que el consorcio ejecutor tuvo que asumir compromisos económicos con proveedores debido a retrasos en transferencias que no estuvieron oportunamente, lo que impactó directamente en el ritmo de ejecución.

Castro también recordó que, durante la coyuntura nacional registrada en octubre, varios proyectos hospitalarios en el centro del país se paralizaron, y el Hospital Antonio Lorena no fue ajeno a ese riesgo. Añadió que fue necesaria la intervención del Gobierno Central y de Pronis para asegurar futuros desembolsos y evitar la paralización total de la obra.

Cronograma incierto

Desde Pronis, el especialista en arquitectura Ademar Najar confirmó que la inestabilidad política llevó a la paralización de al menos 25 proyectos a nivel nacional. Esta situación generó una ralentización de los trabajos y una reducción de hasta el 40 % del personal en obra.

Najar detalló que actualmente se trabaja en una adenda técnica que permitirá establecer una fecha contractual definitiva de entrega. Aclaró que los 200 millones de soles, recientemente transferidos corresponden a una asignación presupuestal regular ya prevista para la obra y no a una ampliación o adicional, y que aún se requieren aproximadamente 60 millones de soles para culminar el proyecto, monto que sería asignado el próximo año.

Pronis reconoce que no existe aún una fecha exacta de entrega del hospital. La energización definitiva, necesaria para iniciar las pruebas de equipos y sistemas como ascensores, aire acondicionado y gases medicinales, está prevista entre fines de enero y febrero, tras lo cual se definirá el plazo final para la culminación de una obra largamente esperada por la población cusqueña.

