Incautan carga de 384 mil pirotécnicos ilegales en Iquitos: iban a ser comercializados en festividades de fin de año

Agentes de la Policía Fiscal de la Región Policial Loreto frustraron el traslado de cajas repletas de pirotecnia ilegal, valorizados en más de 10 mil soles. La intervención se realizó en la cuadra 14 del jirón Elías Aguirre, en el distrito de Belén (Iquitos), una zona altamente comercial, durante un operativo dirigido a frenar el tráfico y la venta informal de pirotécnicos en Iquitos.

Según información policial, se halló 1.280 paquetes, cada uno con 300 unidades de cuetecillos, sumando un total de 384 mil pirotécnicos que, presuntamente iban a ser distribuidos en distintos mercados de la ciudad, para ser comercializado en fechas próximas a las celebraciones de fin de año.

TE RECOMENDAMOS 'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

El mototaxi era conducido por Eber Tello Donayre, de 37 años, quien durante la intervención no contaba con ninguna documentación que acreditara su origen o autorización de Sucamec. Los agentes policiales procedieron al registro vehicular y confirmaron que se trataba de mercadería ilegal.

La Policía informó que el cargamento que quedó incautado de inmediato, está valorizado en 10.700 soles. Tanto el conductor como los productos ilegales fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Prevención del Delito, que realizará las diligencias correspondientes por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico y uso ilegal de pirotécnicos.

Las autoridades dieron a conocer que durante las próximas fechas se estarán realizando operativos en puntos estratégicos como comerciales para evitar que estos productos lleguen a manos de menores de edad, reforzando así las medidas de seguridad ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.