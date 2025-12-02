HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: Policía interviene miniván con más de 54 kilos de droga que iba de paso hacia Puno

El conductor, Richard Gabriel A. C Chami, quedó detenido tras hallarse un saco con pasta básica de cocaína (PBC) valorizada en más de 200 mil soles.


PNP investiga la ruta que siguió el vehículo para identificar a más involucrados. Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR
PNP investiga la ruta que siguió el vehículo para identificar a más involucrados. Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR

El último fin de semana agentes antidrogas de Cusco intervinieron a Richard Gabriel A. C., cuando conducía una miniván utilizada para el servicio de transporte entre Puno y Juliaca. Durante la inspección al vehículo, los policías hallaron un saco de polietileno, anudado con alambre, que contenía gran cantidad de droga.

Tras el registro, se confirmó que se trataba de pasta básica de cocaína (PBC) con un peso total de 54 kilos con 132 gramos , valorizados en aproximadamente 200 mil soles. El cargamento quedó lacrado luego del pesaje correspondiente, realizado con participación del Ministerio Público y peritos especializados.

De acuerdo a lo informado por el Coronel PNP Walter Poma, jefe de la Divincri- Cusco, el detenido indicó que alguien lo habría contratado para realizar un traslado hacia Cusco, donde asegura recibió el paquete de parte de una mujer. "Estos detalles forman parte de las investigaciones para determinar la ruta y a los responsables del envío", citó el oficial.

El coronel Poma señaló que la tesis principal es que Cusco estaría siendo empleado como punto de paso en el traslado de droga hacia Puno, y desde allí posiblemente a la frontera con Bolivia. La Policía continúa con las diligencias para identificar a toda la red involucrada.

"Se trata de la incautación más grande del año, realizada dentro de la ciudad de Cusco, hemos tenido muchas intervenciones pero en otras partes de la región" afirmó el jefe de la Divincri.

