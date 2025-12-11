HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gremios rechazan iniciativa del Congreso de crear nueva autoridad que administre Machu Picchu y advierten riesgos para el turismo

El Congreso aprobó en primera votación la creación de la Autoridad Autónoma para la gestión de Machu Picchu, que sería presidida por el Gobierno Regional del Cusco. La medida generó el rechazo de 31 gremios del sector turismo y comercio.

Gremios rechazan iniciativa del Congreso de crear nueva autoridad que administre Machu Picchu y advierten riesgos para el turismo | Foto: Difusión.

Al menos 31 organizaciones empresariales y gremios como Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) advirtieron que la reciente aprobación de la Ley N° 11277 en primera votación en el Pleno del Congreso podría poner en riesgo la gestión sostenible de Machu Picchu, pues quitaría funciones técnicas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)—actualmente responsable de la promoción y ordenación turística del santuario— y lo dejaría en manos de una entidad regional con menos experiencia técnica.  

La norma establece la creación de la Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que sería presidida por el Gobierno Regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul),

Comunicado de gremios de turismo en Machu Picchu. Foto: Comex Perú.

31 gremios en contra de cambio en Machu Picchu

Según las asociaciones, la maravilla del mundo no debería politizarse ni quedar sujeto a las tensiones de gestiones del gobierno regional. Además, cuestionan que la normativa se haya introducido sin debate técnico adecuado ni consulta multisectorial para analizar el impacto económico, ambiental y turístico que generaría.

“Esta iniciativa, que ya fue aprobada en primera votación en el pleno del Congreso, no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente”, se lee en el comunicado compartido por las asociaciones.

Las empresas de turismo también cuestionaron que la nueva autoridad ignora las funciones técnicas del Mincetur, para el desarrollo de la actividad turística y su promoción internacional, y desconoce los riesgos advertidos por la Unesco, la OMT y estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre la sobrecarga turística, infraestructura insuficiente y mala gestión, que amenazan el estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad de Machu Picchu.

"Machu Picchu no es solo un símbolo regional. Es un patrimonio del Perú y del mundo. Su gestión debe estar a la altura", finaliza el pronunciamiento.

Los gremios también solicitaron la creación de una verdadera autoridad autónoma de gestión, que sea presidida por el Mincetur, con participación técnica de los ministerios competentes, el gobierno regional y local, así como del sector privado y la sociedad civil.

La réplica de Machu Picchu en Cañete está a 3 horas de Lima: ¿cómo puedo llegar?

Comunidades de Cusco advierten que tomarían Machu Picchu por lento avance del Aeropuerto de Chinchero

Machu Picchu no es el único: estos son los 5 mejores destinos turísticos de Perú, según ChatGPT

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

