Gremios rechazan iniciativa del Congreso de crear nueva autoridad que administre Machu Picchu y advierten riesgos para el turismo | Foto: Difusión.

Gremios rechazan iniciativa del Congreso de crear nueva autoridad que administre Machu Picchu y advierten riesgos para el turismo | Foto: Difusión.

Al menos 31 organizaciones empresariales y gremios como Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) advirtieron que la reciente aprobación de la Ley N° 11277 en primera votación en el Pleno del Congreso podría poner en riesgo la gestión sostenible de Machu Picchu, pues quitaría funciones técnicas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)—actualmente responsable de la promoción y ordenación turística del santuario— y lo dejaría en manos de una entidad regional con menos experiencia técnica.

La norma establece la creación de la Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que sería presidida por el Gobierno Regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul),

TE RECOMENDAMOS BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Comunicado de gremios de turismo en Machu Picchu. Foto: Comex Perú.

31 gremios en contra de cambio en Machu Picchu

Según las asociaciones, la maravilla del mundo no debería politizarse ni quedar sujeto a las tensiones de gestiones del gobierno regional. Además, cuestionan que la normativa se haya introducido sin debate técnico adecuado ni consulta multisectorial para analizar el impacto económico, ambiental y turístico que generaría.

“Esta iniciativa, que ya fue aprobada en primera votación en el pleno del Congreso, no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente”, se lee en el comunicado compartido por las asociaciones.

Las empresas de turismo también cuestionaron que la nueva autoridad ignora las funciones técnicas del Mincetur, para el desarrollo de la actividad turística y su promoción internacional, y desconoce los riesgos advertidos por la Unesco, la OMT y estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre la sobrecarga turística, infraestructura insuficiente y mala gestión, que amenazan el estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad de Machu Picchu.

"Machu Picchu no es solo un símbolo regional. Es un patrimonio del Perú y del mundo. Su gestión debe estar a la altura", finaliza el pronunciamiento.

Los gremios también solicitaron la creación de una verdadera autoridad autónoma de gestión, que sea presidida por el Mincetur, con participación técnica de los ministerios competentes, el gobierno regional y local, así como del sector privado y la sociedad civil.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.