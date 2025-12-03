HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
Poder Judicial revoca prisión preventiva a médico investigado por muerte de paciente tras cirugía estética en Cusco

Sala ordenó la excarcelación de Miguel Ángel Vilchez, tras el fallecimiento de Yudith Figueroa luego de realizarse una liposucción y dispuso comparecencia con restricciones y caución de S/ 100 mil.

Además, los magistrados fijaron una caución económica de S/ 100.000. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco declaró fundado el recurso presentado por la defensa del médico Miguel Ángel Vilchez Rivas y revocó la prisión preventiva de seis meses que se le había impuesto por la muerte de Yudith Figueroa Loaiza, quien perdió la vida tras someterse a una intervención estética (liposucción) que hoy es materia de investigación fiscal.

Según la tesis del Ministerio Público, la paciente habría sufrido complicaciones graves durante el procedimiento, lo que derivó en su fallecimiento. La Fiscalía sostiene que hubo presuntas irregularidades y posibles actos negligentes, por lo que imputó a Vilchez Rivas la comisión del delito de homicidio simple. Con base en estos elementos, el Segundo Juzgado de Flagrancia de Cusco había ordenado su internamiento preventivo.

Dictan excarcelación

No obstante, al evaluar la apelación, la sala concluyó que no se cumplían los presupuestos necesarios para mantener la medida de prisión preventiva. En consecuencia, resolvió revocar dicha orden y dispuso que el imputado afronte la investigación bajo comparecencia con restricciones por seis meses, prohibiéndole comunicarse con los familiares de la víctima y con los testigos, además de la obligación de informar mensualmente sus actividades y no ausentarse de su localidad de residencia.

Asimismo, los magistrados fijaron una caución económica de S/ 100.000, monto que deberá pagar para hacer efectiva su excarcelación, siempre que no tenga otras órdenes de detención o medidas vigentes en procesos distintos.

Es de recordar que los deudos de la víctima acusaron al médico de insistir con la operación pese a resultados clínicos adversos y de realizar la intervención en una clínica (Paredes) que no contaba con el personal especializado para la atención de Emergencias y la logística necesaria.

Finalmente, se ordenó que el expediente regrese al juzgado de origen para las diligencias y controles posteriores del caso.

Cusco: 10 pueblos indígenas revelan en libro cómo resisten y reinventan sus sistemas alimentarios

Cusco: Policía interviene miniván con más de 54 kilos de droga que iba de paso hacia Puno

¿Qué significa el nombre de Ollantaytambo, uno de los 50 mejores lugares del mundo, según Time?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Madre denuncia secuestro de sus hijos de 2 y 3 años por parte de un sujeto en Satipo: pide apoyo para encontrarlos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

