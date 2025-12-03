Poder Judicial revoca prisión preventiva a médico investigado por muerte de paciente tras cirugía estética en Cusco

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco declaró fundado el recurso presentado por la defensa del médico Miguel Ángel Vilchez Rivas y revocó la prisión preventiva de seis meses que se le había impuesto por la muerte de Yudith Figueroa Loaiza, quien perdió la vida tras someterse a una intervención estética (liposucción) que hoy es materia de investigación fiscal.

Según la tesis del Ministerio Público, la paciente habría sufrido complicaciones graves durante el procedimiento, lo que derivó en su fallecimiento. La Fiscalía sostiene que hubo presuntas irregularidades y posibles actos negligentes, por lo que imputó a Vilchez Rivas la comisión del delito de homicidio simple. Con base en estos elementos, el Segundo Juzgado de Flagrancia de Cusco había ordenado su internamiento preventivo.

Dictan excarcelación

No obstante, al evaluar la apelación, la sala concluyó que no se cumplían los presupuestos necesarios para mantener la medida de prisión preventiva. En consecuencia, resolvió revocar dicha orden y dispuso que el imputado afronte la investigación bajo comparecencia con restricciones por seis meses, prohibiéndole comunicarse con los familiares de la víctima y con los testigos, además de la obligación de informar mensualmente sus actividades y no ausentarse de su localidad de residencia.

Asimismo, los magistrados fijaron una caución económica de S/ 100.000, monto que deberá pagar para hacer efectiva su excarcelación, siempre que no tenga otras órdenes de detención o medidas vigentes en procesos distintos.

Es de recordar que los deudos de la víctima acusaron al médico de insistir con la operación pese a resultados clínicos adversos y de realizar la intervención en una clínica (Paredes) que no contaba con el personal especializado para la atención de Emergencias y la logística necesaria.

Finalmente, se ordenó que el expediente regrese al juzgado de origen para las diligencias y controles posteriores del caso.