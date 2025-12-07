'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

La carrera a los Óscar 2026 empezó hace más de un año, con las primeras películas que ganaron importantes festivales a nivel mundial. Una de esas producciones fue la película peruana Kinra, una historia en quechua que ganó el Festival de Mar del Plata en 2023. Sin embargo, tras ser elegida por el Ministerio de Cultura (a través de la DAFO) como la precandidata de Perú a la categoría mejor película internacional, la cinta no ha tenido apoyo para competir.

El productor Walter Manrique viajó a Estados Unidos, invitado por el Consulado de Perú en Los Ángeles. Como en los últimos años, organizaron una proyección de la precandidata de Perú a los Óscar. El director, Marco Panatonic, no pudo viajar porque no cuenta con visa. “El Consulado peruano aquí ha sido muy visionario y comprometido con la promoción de las películas”, nos dice Manrique horas antes de la proyección en la sala Los Feliz Theatre de American Cinematheque. Por supuesto, el apoyo de un solo lado no es suficiente para que Perú tenga “posibilidades reales” de competir. “La lucha es muy difícil, ¿no? Sabemos que Anora, la película que ganó el año pasado, gastó seis millones de dólares. El tema económico al final, es una limitación grande”.

En ese caso, podríamos decir que la carrera de Kinra hacia los premios de la Academia ha sido afectada por los cambios en la ley de cine y, con ello, frena sus posibilidades frente a la maquinaria de publicidad que emplean otros países. “El Ministerio de Cultura también tiene mecanismos establecidos y hemos postulado a los estímulos de promoción internacional, pero aún no tenemos ese dinero. Entonces, la liquidez económica con la que afrontamos esta campaña da hasta risa, pero igual estamos aquí haciendo los esfuerzos para cumplir con representar al país. Ojalá quede como antecedente para que se sigan sumando más instituciones”.

Con la promulgación de la ley de cine, impulsada por el Congreso, ¿le tocó el año más complicado a Kinra?

-Sí, yo creo que las cosas van a caer por sí solas. El año pasado, por ejemplo, fue difícil para Yana-wara, a pesar de que contaban con un apoyo bastante grande. Creo que era cerca de 200.000 soles, que suena bastante, pero no es nada si es que empiezas a ver los costos de alquiler de una sala aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que te da el Ministerio de Cultura es insuficiente, no es un apoyo competitivo. Te permite, sí, tener presencia y decir que Perú no relegó a su película, que estuvo presente, pero si queremos realmente ser competitivos, se tiene que trabajar con mucha anticipación.

Es decir, este año, la película que representa a Perú no cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura ni de PROMPERÚ. En el caso de la entidad dedicada al turismo y a la imagen del país, les dijeron que había dos razones: primero, que, en medio de los cambios de la ley de cine, “podía escapar de sus competencias” y, por otro lado, que Kinra “no se alineaba” a lo que se buscan promover.

¿Pero es una película que no representa a los peruanos? Kinra fue filmada en quechua, nos traslada a Cusco para hablar de la migración del campo a la ciudad y de las pocas posibilidades que tiene Atoqcha, su protagonista. “Hemos solicitado el apoyo, pero oficialmente nos han dicho que no encajamos”, añade Manrique. “Creo que aún tenemos una visión muy limitada en el sector público. Creemos que tenemos que pintar la apariencia de un país perfecto. Entonces, ¿cuántas películas alemanas no se habrían hecho sobre la Segunda Guerra Mundial? Más bien, es importante aprovechar el cine para reconocernos”.

15 años sin nominaciones al Óscar. Después de La teta asustada, Perú no ha conseguido una nominación. Kinra ganó el Astor de Oro en Argentina, un premio principal como el Oso de Oro de Berlín.

El productor tiene más de una razón sobre cómo la actual ley de cine ha perjudicado también los estrenos cuando hablamos de películas que ganaron los Estímulos del Ministerio de Cultura (como productor de Nanito, tuvo que esperar hasta después del estreno para recibir el fondo: “probablemente, el momento de mayor desesperación de mi vida”). Para Kinra, comenta, hizo el procedimiento para pedir el presupuesto para las proyecciones como parte de la difusión internacional, pero los plazos juegan en contra. “Están sumamente atrasados. Yo creo que también en estos casos el Ministerio de Cultura debería entender la naturaleza del evento. La campaña se pudo iniciar antes”.

La política no puede quedar al margen. Tanto Marco Panatonic como Walter Manrique han sido críticos de la situación política del país. “Quizá también la ausencia de apoyo obedece a aspectos políticos; no somos un perfil muy agradable para muchos funcionarios públicos”.

Mejor película internacional

El año pasado, la candidata de Brasil, que finalmente ganó el Óscar a Mejor película internacional, llegó a Estados Unidos respaldada no solo por la crítica, sino por el público de su país. Aún estoy aquí, un filme sobre las desapariciones forzadas durante la dictadura, fue un fenómeno a nivel comercial que llevó a más de tres millones de espectadores a las salas de cine. Se financió por el concurso de Proyectos de Largometrajes en Lenguas Originarias 2017.

En Perú, Kinra tuvo pocas salas y el productor ve complicado que vuelva a la cartelera comercial. “No es una película nada atractiva para los cines. Dura dos horas cuarenta y en esa duración pueden programar dos películas, vender el doble de entradas y mucha más canchita. Pero, por ejemplo, Nanito es una película hecha para el público familiar, con una clara prioridad comercial, pero el público está dividido, ¿no? Creen que el cine peruano es entretenimiento fácil, pero igual tiene millones de espectadores y hay otro cine que logra premios, pero que es ‘aburrido’. Así que yo soy partidario de la cuota de pantalla”.

Podríamos decir que este año, desde el Estado, el Perú no ha competido a nivel internacional. Mientras tanto, en Estados Unidos ya elaboran las listas con las “predicciones” para los próximos premios de la Academia. Es casi un hecho que la película dirigida por el iraní Jafar Panahi, Fue solo un accidente, ganadora de la Palma de Oro de Cannes, será nominada al Óscar a Mejor película internacional y es posible que compita como Mejor película, como sucedió con Aún estoy aquí.

El 16 de diciembre será el anuncio de las shortlists (las finalistas) al Óscar 2026.