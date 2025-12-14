Joran van der Sloot, condenado a 28 años por asesinar a Stephany Flores en 2010, emitió un mensaje de disculpas a la familia de la víctima antes de un grave incidente en prisión. | Composición LR

Joran van der Sloot, ciudadano neerlandés condenado a 28 años de prisión por el feminicidio de la joven peruana Stephany Flores Ramírez en 2010, volvió a generar atención pública luego de que se difundiera un mensaje dirigido a la familia de la víctima, enviado días antes de protagonizar un grave episodio en el penal de Challapalca, donde cumple su condena.

El pronunciamiento constituye una de las pocas veces en que van der Sloot se refiere de manera directa a los familiares de Flores, a casi 15 años del crimen ocurrido en un hotel del distrito de Miraflores. En sus declaraciones, el interno manifestó su disposición a explicar su crimen. “En diecisiete años nunca tuve la oportunidad de pedir perdón por lo que hice. Si algún día puedo conversar y explicar, tal vez, por qué sucedió lo que sucedió, me gustaría bastante poder hacer eso. Y si ustedes no quieren eso, yo entiendo eso también”, señaló.

Hallan a Joran van der Sloot en grave estado en su celda

El mensaje se conoció poco antes de que las autoridades penitenciarias activaran protocolos de emergencia al detectar que el recluso había atentado contra su propia integridad dentro del establecimiento penitenciario. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervino de manera inmediata y que van der Sloot recibió atención médica oportuna, logrando estabilizar su salud.

Desde el sector Justicia se precisó que el interno permanece bajo observación y que se han reforzado las medidas de vigilancia y cuidado, conforme a los protocolos establecidos para personas privadas de libertad que atraviesan situaciones de riesgo.

¿Quién es y qué hizo Joran van der Sloot?

Joran van der Sloot es un ciudadano neerlandés conocido internacionalmente por estar vinculado a dos de los casos criminales más mediáticos de las últimas décadas. En 2005, se le vinculó con la desaparición de la joven estadounidense Natalee Holloway en Aruba, donde ambos se encontraban de vacaciones. Aunque nunca fue condenado por ese caso, las investigaciones lo señalaron como principal sospechoso y el hecho marcó el inicio de una larga exposición mediática.

Cinco años después, en 2010, van der Sloot asesinó a la joven peruana Stephany Flores Ramírez en un hotel de Miraflores, crimen por el cual fue detenido, juzgado y condenado en el Perú a 28 años de prisión. Actualmente, cumple su sentencia en un penal de máxima seguridad, mientras su figura continúa generando atención pública por la gravedad del delito, su historial delictivo y los recientes episodios ocurridos durante su reclusión.

