Alrededor de la una de la tarde de este viernes 12 de diciembre, dos sicarios a bordo de una motocicleta intentaron asesinar al periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias. El ataque ocurrió cuando se dirigía a su centro de labores en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, región Ucayali, una zona caracterizada por la presencia de economías ilícitas como minería ilegal y narcotráfico.

De acuerdo con información difundida por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Castillejos Tenazoa fue interceptado por los sicarios a la altura de la junta vecinal La Marina, donde abrieron fuego a quemarropa. Se contabilizaron hasta cinco disparos. Tres proyectiles impactaron en el cuerpo del periodista: uno le causó una herida en el brazo derecho y otro en el abdomen.

La víctima fue trasladada al Hospital de Tingo María, donde el Gobierno Regional de Huánuco informó que su estado de salud es estable. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denunció además que el ataque podría estar relacionado con las investigaciones y denuncias realizadas por el periodista sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia mencionada. Exigen a las autoridades investigar el hecho y adoptar las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad de Mitzar Castillejos.

ANP de Aguaytía–Padre Abad solicita identificar a los responsables

Desde la Asociación Provincial de Periodistas – ANP Aguaytía–Padre Abad, han solicitado a las autoridades, tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público, iniciar con las investigaciones pertinentes para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. Asimismo, exhortan a realizar las diligencias correspondientes de forma seria y transparente.

Este ataque sucede una semana después del asesinato de Fernando Núñez en La Libertad, en la localidad conocida como La Barranca, en la provincia de Pacasmayo. La ANP ya ha registrado tres asesinatos contra periodistas a nivel nacional. Señalan que "esta escalada de violencia contra la prensa exige respuestas urgentes y acciones concretas del Estado para frenar la impunidad y proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar", se lee en un pronunciamiento oficial.

Alcalde distrital de Puerto Inca agredió a periodista que cuestionó obra pública

Dos días antes del ataque contra Mitzar Bato Castillejos, el alcalde provincial de Puerto Inca, en Huánuco —cerca de la frontera con Ucayali—, agredió físicamente a Alejandro Alminco Ayala, director del portal El Paisa, luego de que el periodista cuestionara a la autoridad por la deficiente ejecución de un puente valorizado en S/ 900.000, conocido por la población como el “Puente Cutra”. El burgomaestre le propinó un puñetazo en el rostro.

Según la ciudadanía, esta infraestructura, construida por el propio municipio, presenta profundas rajaduras y evidencia un alto riesgo de colapso para la población. Ante el acto de violencia de la autoridad y el presunto mal uso de fondos públicos, los vecinos exigen la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

