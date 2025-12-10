Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

San Marcos se declara en emergencia, tras recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones | Foto: UNMSM.

San Marcos se declara en emergencia, tras recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones | Foto: UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se declaró en estado de emergencia por los recortes presupuestales que superan los S/100 millones respecto al 2024. Según se lee en el comunicado, esta situación planteada desde el Poder Ejecutivo afectaría gravemente el desarrollo de sus actividades esenciales de calidad educativa, investigación científica y responsabilidad social.

Declaratoria de emergencia de la UNMSM: Foto: UNMSM.

UNMSM se declara en emergencia

El centro de educación superior señaló que, a través de la Ley 32185 se le asignó a la Decana de América S/40 millones mediante su Octogésima Primera Disposición Complementaria. No obstante, sostuvo solo fue asignado S/12.840.828, dejando una deuda de más de S/27 millones.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Asimismo, la institución denunció que no recibió el monto asignado de S/72.938.846 para el Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de promoción de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el Centro de Investigación con Tecnologías Inteligentes de la UNMSM, lo que advierten como una afectación grave para el desarrollo de sus actividades esenciales de calidad educativa, investigación científica y responsabilidad social.

Según reclaman, para el presupuesto económico 2026 se han reducido S/17.296.489 en los siguientes aspectos:

Bienes y Servicios: S/13.484.620

Gastos de Capital: S/3.811.869

La UNMSM cierra su comunicado expresando que, a pesar de la crisis, dominan el panorama académico peruano con más de 650 investigadores en RENACYT. Además, alegaron tener el mayor índice de empleabilidad de egresados y ser los primeros en rankings de SUNEDU, Scimago y QS. En ese sentido exhortan al Poder Ejecutivo y Legislativo a remediar las deficiencias y apoyar a la institución.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.