HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado reapareció en Oslo
María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

La institución denunció la falta de financiamiento de S/72.938.846 para un proyecto clave en ciencia y tecnología. Advierte que esta situación afecta el desarrollo de su calidad educativa, investigación científica y responsabilidad social.

San Marcos se declara en emergencia, tras recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones
San Marcos se declara en emergencia, tras recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones | Foto: UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se declaró en estado de emergencia por los recortes presupuestales que superan los S/100 millones respecto al 2024. Según se lee en el comunicado, esta situación planteada desde el Poder Ejecutivo afectaría gravemente el desarrollo de sus actividades esenciales de calidad educativa, investigación científica y responsabilidad social.

Declaratoria de emergencia de la UNMSM: Foto: UNMSM.

Declaratoria de emergencia de la UNMSM: Foto: UNMSM.

PUEDES VER: San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

lr.pe

UNMSM se declara en emergencia

El centro de educación superior señaló que, a través de la Ley 32185 se le asignó a la Decana de América S/40 millones mediante su Octogésima Primera Disposición Complementaria. No obstante, sostuvo solo fue asignado S/12.840.828, dejando una deuda de más de S/27 millones.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Asimismo, la institución denunció que no recibió el monto asignado de S/72.938.846 para el Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de promoción de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el Centro de Investigación con Tecnologías Inteligentes de la UNMSM, lo que advierten como una afectación grave para el desarrollo de sus actividades esenciales de calidad educativa, investigación científica y responsabilidad social.

Según reclaman, para el presupuesto económico 2026 se han reducido S/17.296.489 en los siguientes aspectos:

  • Bienes y Servicios: S/13.484.620
  • Gastos de Capital: S/3.811.869

La UNMSM cierra su comunicado expresando que, a pesar de la crisis, dominan el panorama académico peruano con más de 650 investigadores en RENACYT. Además, alegaron tener el mayor índice de empleabilidad de egresados y ser los primeros en rankings de SUNEDU, Scimago y QS. En ese sentido exhortan al Poder Ejecutivo y Legislativo a remediar las deficiencias y apoyar a la institución.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

LEER MÁS
Estudiantes de la UNMSM organizan I Coloquio de Música Popular: ingreso libre con previa inscripción

Estudiantes de la UNMSM organizan I Coloquio de Música Popular: ingreso libre con previa inscripción

LEER MÁS
Colegio de Ventanilla logra hazaña: 12 alumnos ingresan a la UNMSM con los puntajes más altos

Colegio de Ventanilla logra hazaña: 12 alumnos ingresan a la UNMSM con los puntajes más altos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este

LEER MÁS
Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

Bono de S/1.560 para trabajadores del Minedu sigue impago: administrativos protestan en huelga nacional indefinida

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Costa Verde cerrada este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: revisa rutas alternas y horarios

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025