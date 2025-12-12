El gemio de mototaxistas de San Juan de Lurigancho ha decidido salir a las calles este 22 de diciembre para exigir medidas reales frente a la ola de extorsiones que se ha intensificado los últimos meses. El sector más golpeado, menciona Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Motaxistas, es la Asociación de la zona de Sarita Colonia, donde, de acuerdo con los dirigentes, “a mediados de junio fueron baleados hasta en tres ocasiones distintas y ahora continúan siendo amenazados”.

La protesta llega tras meses de pagos forzados a diferentes bandas criminales, amenazas constantes y escasa respuesta policial. Según explica Arce, los asociados trabajan bajo un clima de indefensión: “La policía tiene la información, pero nos manifiestan que poco o nada pueden hacer porque no disponen de geolocalización de llamadas ni del acceso rápido a cuentas de Yape vinculadas a extorsionadores”.

Extorsiones crecientes y bandas multiplicadas

Arce afirma que la situación se volvió más crítica al finalizar el año debido a la dispersión de bandas criminales. “Las grandes organizaciones se han ido y ahora se ha dispersado la delincuencia. Esos grupos amenazan a los mototaxistas y están en casi todos los sectores informales”, señala.

Los testimonios recogidos por el gremio hablan de cinco a seis bandas distintas operando simultáneamente en el distrito. “Han estado pagando S/10.000, S/15.000, S/20.000 soles a tres bandas en un principio. Ahora aparecieron dos o tres grupos más. Hace poco los volvieron a llamar para amenazarlos, con números que son de Colombia”, denuncia Arce.

El dirigente indica que las amenazas suelen traducirse en ataques violentos con rapidez. “Ellos atacan el cualquier momento. La vez pasada los amenazaron y comenzaron a balear a los compañeros”, afirma Arce. Actualmente, la advertencia que más preocupa a los trabajadores es directa: “Van a encontrar compañeros mototaxistas muertos”. Por ello, mantienen un estado de alerta mientras denuncian que la presencia policial en esta zona es escasa.

Una respuesta policial que no llega

Tras la balacera de junio, Arce reconoce que hubo un breve despliegue policial, pero luego “se hicieron los desentendidos”. Añade que existen comisarías que no brindan apoyo: “Han dejado sin resguardo a toda la jurisdicción donde estamos sufriendo este grave problema”. Sobre el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Greco), ubicada en San Juan de Lurigancho, sostiene que los casos terminan derivándose al local principal en la Av. España, sin avances concretos. “En Breña hay asesinados y autos quemados, y después de un año siguen pagando extorsión porque no se resuelve nada”, añade.

El gremio también acusa falta de acción por parte del municipio: “El alcalde nunca ha promovido reuniones de seguridad ciudadana”, reclama Arce. Solo respondió tras presiones y reportajes de prensa. El serenazgo está para cobrar por estacionamientos, mientras los mototaxistas son acosados por la delincuencia”.

160 asociaciones afectadas: el 80% paga cupos

En San Juan de Lurigancho funcionan alrededor de 160 asociaciones de mototaxis, y al menos el 80% estaría pagando extorsión, según el gremio. “Casi todas están pagando”, afirma Arce, quien menciona que socios de diferentes empresas han acudido sin éxito a denunciar ante las autoridades.

El gremio exige que la Policía y el Gobierno actúen de manera inmediata y efectiva contra las extorsiones, dotando a las unidades especializadas de tecnología para geolocalizar llamadas, identificar titulares de líneas y cuentas usadas para cobros vía Yape, y acelerar los procesos en el Poder Judicial

Asimismo, solicitan el reemplazo de oficiales que no brindan apoyo, una presencia policial real en las zonas de riesgo, y que se implementen medidas realmente efectivas para la inseguridad. También demandan que la municipalidad enfrente la informalidad y convoque a verdaderos líderes vecinales a los comités de seguridad ciudadana. El sentimiento en común es el de abandono por parte de las autoridades: "Solo nos queda pedir a Dios que nada malo nos pase".

