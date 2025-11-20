Estudiantes de la UNMSM organizan I Coloquio de Música Popular: ingreso libre con previa inscripción

El encuentro será este 29 de noviembre en la Facultad de Letras y Humanidades.

Este 29 de noviembre, los estudiantes del Centro de Estudiantes de Antropología, Arte y Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) invitan a egresados, investigadores, docentes, periodistas culturales, gestores, músicos y al público interesado a participar del I Coloquio de Música Popular, evento que tiene como propósito fomentar el debate en torno a las diversas formas en que la música se vincula con procesos de memoria, migración, identidad y dinámicas de mercado, entre otros.

La actividad, de ingreso libre y con previa inscripción, contará con ponencias, paneles y conversatorios, los cuales buscan articular la producción académica con las experiencias de quienes crean, difunden y practican la música en su vida cotidiana.

“Nuestro objetivo es que las músicas populares sean reconocidas también como fuentes de conocimiento sobre la sociedad peruana. Queremos que el coloquio sea un punto de encuentro entre la universidad, las escenas musicales y el público general”, señala Néstor Sedano, responsable del comité organizador.

Asimismo, el Centro de Estudiantes de Arte (CEA) de la UNMSM convocan a los interesados a participar en la exposición fotográfica que se realizará en el marco de este primer coloquio, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Quienes deseen enviar su material fotográfico pueden encontrar más información en la página de Instagram del CEA.

El evento también es organizado por el Grupo de Estudios de Músicas Populares en el Perú, en coordinación con el Centro de Estudiantes de Antropología, Arte y Sociología y la plataforma digital La Cadencia.

