En un reciente comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se pronunció frente al debate de la Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2026, en donde tampoco se incluyó las 20.000 Becas 18 que el Poder Ejecutivo había anunciado. "En relación con el Programa Beca 18, nuestra universidad, y estamos seguros de que todas las universidades públicas, reafirma su compromiso de recibir a los becarios, incluso con un presupuesto significativamente menor", se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, se refirieron a las afirmaciones del actual Primer Ministro Ernesto Álvarez Miranda sobre un presupuesto adecuado luego de un abandono en las casas de estudios superiores en los últimos 25 años. Por ello, indicaron que "la cantidad reducida de vacantes está directamente relacionada con el presupuesto público que se les asigna (...) Tomamos la palabra del Primer Ministro y proponemos aumentar las vacantes".

TE RECOMENDAMOS CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Respuesta de la San Marcos sobre la Ley del Presupuesto Público 2026

Las autoridades de la Decana de América aseguraron que desde hace tres años se viene aplicando recortes que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la República han podido corregir. Sin embargo, sostiene que luego del debate sobre la Ley del Presupuesto Público 2026, se mantendrán expectantes sobre el recibimiento de un presupuesto adecuado para el funcionamiento de la universidad.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, sustentó el presupuesto del 2026 (S/ 49. 424 millones) en el Pleno del Congreso, donde informó que los Gobiernos regionales y locales administrarán el 63% del presupuesto asignado al sector. No obstante, no se hizo mención sobre las 20.000 Beca 18 que se habían prometido y que el Primer Ministro Ernesto Álvarez Miranda había ratificado durante su discurso ante el Congreso para conseguir el voto de confianza.

"Apostamos por el acceso real a la educación superior de calidad. Otorgaremos 20.000 Becas 18, 10.000 Becas TEC y 8.000 Becas Permanencia (...) Igualdad de oportunidades que otorga la posibilidad de estudiar en condiciones de calidad a los hijos de las familias sin recursos", sostuvo Álvarez Miranda en aquel momento, lo cual no se ha plasmado a la fecha.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que el programa de las nuevas becas se encuentra en un proceso de fortalecimiento. "El MEF mantendrá una coordinación cercana con el Ministerio de Educación para que, dentro de la disponibilidad presupuestal del sector, se puedan priorizar los recursos necesarios y contar con las facilidades normativas que correspondan", se lee.

Estudiantes denuncian reducción de vacantes en San Marcos

Desde la Federación Universitaria de San Marcos, los estudiantes rechazaron contundentemente las modificaciones que las autoridades universitarias pretenden realizar al Estatuto de la casa de estudios este jueves 27 de noviembre.

Las recientes modificaciones tienen como objetivo abordar la insuficiencia del presupuesto ordinario que el Estado asigna a la educación, incrementando el costo de los servicios en la universidad. "Implica recaudar presupuesto a través de cobros a los jóvenes postulantes y estudiantes por ejercer su derecho legítimo a la educación gratuita", se lee en el pronunciamiento de la FUSM.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.