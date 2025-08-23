Fotografías de ciervos con extrañas protuberancias generaron pánico entre los ciudadanos de Estados Unidos. Los animales silvestres presentaron múltiples bultos negros, del tamaño de una pelota de golf, en varias zonas del cuerpo.

Los brotes, que se extendían desde la cabeza hasta las pezuñas de los venados, fueron rápidamente investigados por expertos en biología, quienes descartaron que se tratara de un virus transmisible a seres humanos, pero que podrían afectar la salud silvestre.

Venados con tumores no cancerosas. Fuente: NDA

¿Por qué ciervos presentan tumores en Estados Unidos?

La Asociación Nacional de Ciervos informó, a través de su página web, que las verrugas de colores negro o rojo corresponden a tumores no cancerosos conocidos como fibromas cutáneos. Estas lesiones son comunes entre ciervos que estuvieron en contacto con otros animales infectados de la misma especie.

Los funcionarios de la vida silvestre señalaron que el virus del papiloma es el responsable de esta afección, la cual afecta a un número reducido de ciervos. Por lo general, los tumores no comprometen su salud; sin embargo, cuando aparecen en grandes cantidades o alcanzan dimensiones considerables, pueden infectarse con bacterias y afectar seriamente el bienestar del animal.

Las imágenes de ciervos infectados se viralizaron rápidamente en redes sociales, ya que se asemejaban a los casos de conejos con “cuernos” y “tentáculos” en la cabeza, los cuales causaron pánico en Estados Unidos.

Conejos con cuernos: misterioso suceso tiene una sorprendente explicación biológica. Fuente: Difusión

¿Las personas pueden contraer el virus del papiloma de ciervos?

La institución National Deer Association (NDA) de Estados Unidos indicó que tanto los ciervos como los conejos infectados con el virus del papiloma no representan un riesgo de transmisión a seres humanos, ya que el virus se propaga únicamente dentro de cada especie animal. En el caso de los humanos, se trata del virus del papiloma humano (VPH), que se contagia por contacto directo con otra persona infectada.

Además, otros animales como el ganado vacuno, las ovejas, los caballos y otras especies domésticas tampoco pueden contagiarse por las verrugas que presentan los venados, asegura Lindsay Thomas Jr., directora de comunicaciones de la NDA.