HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde ver a Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley?
¿Dónde ver a Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley?     ¿Dónde ver a Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley?     ¿Dónde ver a Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley?     
Sociedad

Pareja admite responsabilidad en el feminicidio de joven madre de 26 años reportada como desaparecida en Junín

Juan Garay Arca informó en un principio que la joven había abandonado el hogar y dejado a su pequeña hija. Sin embargo, la familia descubrió evidencia que lo vinculaba al crimen y terminaron denunciándolo.

Familiares y Allegados realizaron vigilias frente a la casa de la joven para expresar su indignación
Familiares y Allegados realizaron vigilias frente a la casa de la joven para expresar su indignación | Radio La Ruta Satipo

Karen Martínez, una joven de 26 años madre de una niña, fue reportada como desaparecida el 1 de diciembre en San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín. Al enterarse de la noticia, su madre viajó desde Pucallpa buscando conocer el paradero de su hija. Al llegar, encontró ropa quemada y restos del colchón calcinado. Con estas pruebas, impuso una denuncia al padre de su nieta.

Inicialmente, el acusado, Juan Garay Arca, informó a los familiares de la víctima que había abandonado el hogar, dejando sola a la pequeña. “Seño, tu hija se fue de la casa. La bebé no quiere nada. Está que llora, estaba llorando”, fueron sus palabras. Sin embargo, tras lo hallado, la Policía detuvo a Garay y lo sometió a un interrogatorio en el que terminó confesando el crimen. En su declaración ante las autoridades, indicó que el cuerpo había sido calcinado.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Feminicidio en VES: joven mujer es hallada sin vida en playa tras llevar días desaparecida

lr.pe

Familiares piden justicia para joven madre asesinada en Junín

El hecho ha sido calificado como feminicidio, y el detenido será procesado conforme a la ley. De confirmarse su culpabilidad, podría enfrentar la pena de cadena perpetua. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen. “Ella era una muchacha buena y cariñosa. Queremos justicia, nos duele como familia, no estamos tranquilas”, declaró la tía de la víctima al medio local Radio La Ruta Satipo, evidenciando el sentimiento colectivo de los familiares y allegados.

La noticia del feminicidio conmocionó a la comunidad de San Martín de Pangoa. Amigos, vecinos y familiares se reunieron frente a la vivienda de la víctima para exigir justicia y expresar su indignación. Los participantes solicitaron que la patria potestad de la hija de Karen sea otorgada a la familia materna, asegurando su protección y bienestar.

Hasta octubre de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta haber atendido 119 casos con características de feminicidio, casi el 90% de esta forma de violencia se ejerce sobre mujeres entre los 18 y 59 años. Aproximadamente, un 25% de los casos ocurrió en casa de la afectada, y en más del 40% del total, el principal agresor es la pareja.

PUEDES VER: Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Cayó por un trámite de DNI: así fue la captura del peruano 'Chuki', feminicida de una adolescente en España hace 15 años

Cayó por un trámite de DNI: así fue la captura del peruano 'Chuki', feminicida de una adolescente en España hace 15 años

LEER MÁS
Caso Sheylla Gutiérrez: PJ aprueba extradición de su expareja y principal sospechoso, Jossimar Cabrera, a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: PJ aprueba extradición de su expareja y principal sospechoso, Jossimar Cabrera, a Estados Unidos

LEER MÁS
Feminicidio en Comas: mujer extranjera asesinada había advertido en video amenazas de su agresor semanas antes

Feminicidio en Comas: mujer extranjera asesinada había advertido en video amenazas de su agresor semanas antes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Costa Verde cerrada este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: revisa rutas alternas y horarios

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025