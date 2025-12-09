Familiares y Allegados realizaron vigilias frente a la casa de la joven para expresar su indignación | Radio La Ruta Satipo

Karen Martínez, una joven de 26 años madre de una niña, fue reportada como desaparecida el 1 de diciembre en San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín. Al enterarse de la noticia, su madre viajó desde Pucallpa buscando conocer el paradero de su hija. Al llegar, encontró ropa quemada y restos del colchón calcinado. Con estas pruebas, impuso una denuncia al padre de su nieta.

Inicialmente, el acusado, Juan Garay Arca, informó a los familiares de la víctima que había abandonado el hogar, dejando sola a la pequeña. “Seño, tu hija se fue de la casa. La bebé no quiere nada. Está que llora, estaba llorando”, fueron sus palabras. Sin embargo, tras lo hallado, la Policía detuvo a Garay y lo sometió a un interrogatorio en el que terminó confesando el crimen. En su declaración ante las autoridades, indicó que el cuerpo había sido calcinado.

Familiares piden justicia para joven madre asesinada en Junín

El hecho ha sido calificado como feminicidio, y el detenido será procesado conforme a la ley. De confirmarse su culpabilidad, podría enfrentar la pena de cadena perpetua. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen. “Ella era una muchacha buena y cariñosa. Queremos justicia, nos duele como familia, no estamos tranquilas”, declaró la tía de la víctima al medio local Radio La Ruta Satipo, evidenciando el sentimiento colectivo de los familiares y allegados.

La noticia del feminicidio conmocionó a la comunidad de San Martín de Pangoa. Amigos, vecinos y familiares se reunieron frente a la vivienda de la víctima para exigir justicia y expresar su indignación. Los participantes solicitaron que la patria potestad de la hija de Karen sea otorgada a la familia materna, asegurando su protección y bienestar.

Hasta octubre de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta haber atendido 119 casos con características de feminicidio, casi el 90% de esta forma de violencia se ejerce sobre mujeres entre los 18 y 59 años. Aproximadamente, un 25% de los casos ocurrió en casa de la afectada, y en más del 40% del total, el principal agresor es la pareja.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

