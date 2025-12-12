Joshua Huamán fue condenado a 30 años de prisión por el feminicidio de su expareja Kimberlit Tapia, una enfermera desaparecida en septiembre de 2024. | difusión | difusión

El Poder Judicial condenó a 30 años de prisión efectiva a Joshua Huamán, tras hallarlo culpable del feminicidio de su expareja Kimberlit Tapia, enfermera que fue reportada como desaparecida en septiembre de 2024.

De acuerdo con la tesis fiscal, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en un condominio del distrito de Cieneguilla, donde el sentenciado atacó a la víctima con un cuchillo, le causó la muerte y posteriormente seccionó su cuerpo para ocultarlo en un terreno baldío del mismo distrito.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de La Molina, dirigida por la fiscal provincial Vilma Torres. Además de la pena privativa de libertad, Huamán deberá pagar una reparación civil de S/ 250.000 a favor de los familiares de la víctima.

Caso Kimberlit Tapia: ¿qué ocurrió con la joven enfermera?

El feminicidio de Kimberlit Tapia, enfermera de 28 años y natural de Chancay, conmocionó a la opinión pública tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida en el distrito de Cieneguilla, el 17 de septiembre de 2024. La joven perdió contacto con su familia el domingo 7 de septiembre, lo que motivó a sus padres, ante la falta de noticias, a acudir al lugar donde residía, sin obtener resultados.

La búsqueda movilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los familiares de la víctima durante diez días, hasta que se logró la ubicación del cuerpo. El principal sospechoso, Joshua Huamán, expareja de la víctima, se presentó voluntariamente en la comisaría de Chancay acompañado de sus abogados. De acuerdo con las investigaciones, ambos ingresaron el 7 de septiembre al condominio Bahía, en Cieneguilla, junto a otras personas, para participar en una reunión; no obstante, al día siguiente Huamán abandonó el lugar sin compañía.

Las cámaras de seguridad del condominio resultaron determinantes para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, una amiga de la víctima declaró que, al día siguiente de la reunión, Kimberlit Tapia le solicitó un préstamo vía WhatsApp. Tras recibir S/ 320, no volvió a comunicarse, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que el agresor habría utilizado el teléfono móvil de la víctima luego de consumado el crimen.

