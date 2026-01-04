El hombre sufrió una fractura en la pierna tras el accidente. | Foto: composición LR/ Latina

El hombre sufrió una fractura en la pierna tras el accidente. | Foto: composición LR/ Latina

Un grave accidente de tránsito ha dejado a una familia en la desesperación en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Carlos Augusto Flores Mendoza, de 41 años, fue embestido por una camioneta perteneciente a la flota municipal mientras intentaba cruzar la vía y ahora debe costear operaciones de 30 mil soles.

Gladys Flores Mendoza, hermana de la víctima, indicó que el chófer del vehículo intentó darse a la fuga, pero fue detenido por los vecinos y transeúntes de la zona que presenciaron el hecho.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Feroz balacera dentro de restaurante en Chaclacayo dejó al menos tres personas muertas y varios heridos

Hombre es atropellado y ahora debe realizarse tres cirugías

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas La Torres y Universitaria, cuando Carlos Flores se dirigía al mercado. En las cámaras de seguridad del lugar se muestra que la víctima fue arrollada al instante cuando cruzaba la pista.

El conductor de la camioneta fue identificado como Luigi Antony Sandoval Díaz y según la familia de Carlos Flores, pese a lo sucedido, el chófer no fue detenido y sigue trabajando en la Municipalidad.

El estado de salud del hombre es crítico. Los médicos han reportado una fractura de gravedad en la pierna que requiere de tres intervenciones quirúrgicas complejas de forma inmediata para poder reconstruir el hueso. El presupuesto estimado para las operaciones, insumos médicos y rehabilitación asciende a los 30,000 soles, una cifra que la familia no puede costear y por lo cual, exige a la Municipalidad que asuma los gastos médicos.

"El SOAT solo cubre 27 mil soles, pero nosotros necesitamos 30 mil soles para costear los gastos. El jefe de la ciudadanía (de la Municipalidad) quiere que quitemos el video (de denuncia sobre el accidente) para ayudar. No es justo de que yo publique un video para que recién la Municipalidad se comunique conmigo", mencionó Gladys Flores.

La familia tuvo acceso a los documentos de revisión técnica del vehículo, donde se constató que el auto conducido por Sandoval presentaba los controles vencidos desde octubre de 2024 y, a pesar de ello, seguía circulando con personal de la municipalidad.