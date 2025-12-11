HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Enfrentamiento en penal Sarita Colonia: PNP resguarda cárcel ante presunto motín en el Callao

Se reforzó el resguardo en las zonas críticas del penal del Callao y se aseguraron las entradas principales para contener el conflicto y evitar su escalada.

callao
callao

Reos del penal Sarita Colonia, en el Callao, protagonizaron un violento enfrentamiento dentro del pabellón 1 de Máxima Seguridad, según confirmaron fuentes cercanas a La República. El disturbio se originó por pugnas internas de poder entre grupos que buscaban retirar a los delegados del pabellón, lo que desató el descontrol.

Las autoridades respondieron de inmediato y reforzaron el resguardo en las zonas críticas del penal, asegurando también las entradas principales para contener la situación y evitar que el conflicto escalara. Durante la intervención, se reportó la presencia de familiares en los exteriores, quienes llegaron alarmados ante la falta información oficial.

BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Hasta el momento, no se ha precisado si hubo heridos, pero se espera que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brinde un pronunciamiento para detallar las acciones tomadas y el informe oficial de los hechos. Además, se ha reportado el ingreso y salida de una ambulancia.

Recluso del penal de Lurigancho reportado como desaparecido fue hallado inconsciente dentro de la cárcel

Jefe del INPE sobre someterse al polígrafo: "Pasaré si José Jerí lo ordena"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Recluso del penal de Lurigancho reportado como desaparecido fue hallado inconsciente dentro de la cárcel

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Cercado de Lima: asesinan a alias 'Cara de Dedo' frente a su pareja en una balacera

Detienen a seis policías de la División de Robos de la Dirincri por recibir presunta coima de S/15.000 en San Miguel

Trágico accidente de tránsito deja al menos 5 fallecidos y más de 20 heridos en carretera Espinar en Cusco

