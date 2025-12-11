Enfrentamiento en penal Sarita Colonia: PNP resguarda cárcel ante presunto motín en el Callao

Reos del penal Sarita Colonia, en el Callao, protagonizaron un violento enfrentamiento dentro del pabellón 1 de Máxima Seguridad, según confirmaron fuentes cercanas a La República. El disturbio se originó por pugnas internas de poder entre grupos que buscaban retirar a los delegados del pabellón, lo que desató el descontrol.

Las autoridades respondieron de inmediato y reforzaron el resguardo en las zonas críticas del penal, asegurando también las entradas principales para contener la situación y evitar que el conflicto escalara. Durante la intervención, se reportó la presencia de familiares en los exteriores, quienes llegaron alarmados ante la falta información oficial.

Hasta el momento, no se ha precisado si hubo heridos, pero se espera que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brinde un pronunciamiento para detallar las acciones tomadas y el informe oficial de los hechos. Además, se ha reportado el ingreso y salida de una ambulancia.