Sociedad

Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

Testigos indicaron que Jorge podría haber viajado a la sierra. La Policía ha descartado que se trate de un secuestro, mientras continúan las investigaciones.

El empresario desapareció en extrañas circunstancias tras salir de su vivienda en Trujillo
El empresario desapareció en extrañas circunstancias tras salir de su vivienda en Trujillo | Composición LR | Cortesía

Jorge Gaspar Santisteban Ganoza (50), empresario dedicado al comercio y al préstamo de dinero, desapareció el lunes 8 de diciembre, luego de salir de su casa ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, con la intención de realizar un cobro pendiente.

De acuerdo con sus familiares y allegados, desde ese momento se desconoce su paradero. Por ello, presentaron la denuncia ante la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, mientras permanecen a la espera de cualquier información que ayude a encontrarlo.

La última vez que Jorge Gaspar fue visto

Las cámaras de seguridad de Trujillo registraron al empresario Santisteban caminando por las calles antes de que desapareciera en extrañas circunstancias. Según el reporte de la Policía Nacional del Perú, Jorge vestía un polo plomo, un pantalón jean azul y zapatillas del mismo color.

En cuanto a sus características físicas, la denuncia indica que es de tez mestiza, cabello negro, contextura delgada y que mide 1,70 metros. “Trabajamos con el equipo de investigación. Se han recogido las grabaciones de las cámaras del lugar. Uno de los testigos refirió que el empresario viajaría a la sierra”, declaró el mayor PNP Leiva.

Declaraciones de familiares

Durante las investigaciones, en la mañana del martes 9 de diciembre, efectivos de la Policía Nacional acudieron a la vivienda de Jorge Gaspar para recoger la declaración de su esposa. Ella señaló que un testigo le comentó que su pareja viajaría y que retornaría el martes 9 o miércoles 10.

No obstante, debido a que desconocían esta información, los familiares decidieron presentar la denuncia por desaparición y continúan intentando establecer contacto con Santisteban. Asimismo, descartaron que tenga vínculos con actividades relacionadas con el sector minero. Al cierre, la Policía ha descartado que se trate de un secuestro, aunque las investigaciones sobre su desaparición continúan.

