Política
Política

Familiares del periodista Fernando Núñez exigen que su asesinato se investigue en Trujillo y no en Pacasmayo

Deudos del comunicador consideran que en Trujillo las autoridades tienen mayores medios tecnológicos para esclarecer el crimen. Mientras tanto, su hermano continúa grave tras recibir dos impactos de bala.

Familiares del periodista temen que el caso sea archivado. Foto: Sergio Verde - La República / composición LR.
Los familiares del periodista Fernando Núñez, director del medio Kamila Noticias, asesinado el sábado 6 de diciembre en la carretera Panamericana Norte mientras viajaba con su hermano —quien resultó herido—, rechazaron que las investigaciones queden a cargo de la Policía y la Fiscalía de Pacasmayo. Exigen que el caso sea asumido por las autoridades de Trujillo, capital de la región La Libertad, a quienes consideran más idóneos para esclarecer el crimen.

Según Joel Núñez, hermano de las víctimas, en Pacasmayo no existe la tecnología necesaria para realizar los trámites de manera adecuada, lo que provoca que la investigación avance lentamente, con el riesgo que el caso pueda ser archivado.

"Pedimos que el caso sea llevado a Trujillo, no queremos que sea llevado a Pacasmayo, porque allí se va a archivar. En Pacasmayo, el caso será archivado y no avanzará. La fiscal me informa que el comando conjunto acaba de ordenar que el caso llegue a Pacasmayo. Sin embargo, Pacasmayo no cuenta con la tecnología suficiente y en uno o dos meses lo archivarán. Como hermano, solicito que las investigaciones las realice Trujillo y no Pacasmayo", enfatizó Joel Núñez.

Deudos desconocen el móvil del crimen

Por su parte, Jonhisy De La Cruz, esposa del periodista, manifestó que desconoce el motivo del ataque y asegura que Núñez no había recibido amenazas ni tenía conflictos con nadie. La víctima, que llevaba más de 20 años ejerciendo el periodismo, deja dos hijos en orfandad.

"Él (Fernando Núñez) ha sido reservado con respecto a su trabajo. Siempre nos ha mantenido al margen de sus asuntos y problemas, por eso desconocemos por qué lo mataron", agregó la compañera de Fernando Núñez, quién llora su partida.

Estaba por recibir su título de abogado

La viuda añadió que su esposo estaba a meses de recibir su título profesional de abogado y que una de sus metas era abrir su estudio jurídico junto a su hija, quien estudia Derecho en la Universidad César Vallejo y hoy se queda sin su padre.

"Estaba esperando su título. Ya había aprobado su tesis. Tenía planes de poner su estudio para trabajar junto a mi hija. Tenían tantos planes juntos", contó De La Cruz a La República.

Hermano de Fernando Núñez lucha por su vida

David Núñez es el hermano que acompañaba al periodista cuando se trasladaba en su motocicleta con destino a su vivienda. Él también fue alcanzado por dos proyectiles de bala y hoy lucha por su vida en una cama del Hospital Regional de Trujillo.

Los familiares de los hermanos Núñez solicitan ayuda económica para cubrir los gastos médicos. Cualquier apoyo para David puede comunicarse con Karina Romero al número 999 054 343.

Finalmente, el cuerpo de Fernando Núñez salió de la morgue central de Trujillo y fue trasladado hasta su natal Guadalupe, provincia de Pacasmayo, para su cristiana sepultura.

