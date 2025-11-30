HOYSuscripcion LR Focus

8 de cada 10 asegurados de EsSalud evita atenderse en sus hospitales

Entre 2014 y 2024, la proporción de afiliados que acudió a un establecimiento de EsSalud disminuyó del 26.4% al 23.9%. Activista de pacientes con leucemia sostiene que el Ejecutivo debe adoptar medidas urgentes de intervención para corregir demoras en la atención.

EsSalud
EsSalud

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, 8 de cada 10 asegurados evita atenderse en sus hospitales. En lugar de ello, deciden asumir la enfermedad, automedicarse o buscar alguna forma de atención.

Las largas esperas, que superan los 100 días para citas y 42 mil personas en lista de espera quirúrgica, están obligando a los pacientes a recurrir a servicios privados o al Seguro Integral de Salud (SIS).

Entre 2014 y 2024, la proporción de afiliados que acudió a un establecimiento de EsSalud disminuyó del 26.4% al 23.9%, según un análisis realizado por Comex.

En ese sentido, expertos llaman a mejorar la gestión y recuperar la confianza en el seguro social.

“Los trabajadores formales que sostienen este seguro social ya no confían en que recibirán atención cuando la necesiten. Sin una mejor gestión y rendición de cuentas, este sistema no tiene futuro”, sostiene Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia.

Sostiene que esta demora en la atención no solo vulnera derechos, sino que compromete la detección temprana y el inicio oportuno del tratamiento oncológico.

“En cáncer, el tiempo es vida. El Ejecutivo debe adoptar medidas urgentes de supervisión e intervención en EsSalud para corregir estos cuellos de botella y evitar que más peruanos vean comprometida su vida por ineficiencias del Estado”, agregó Oropeza.

Para la activista resulta fundamental recuperar la credibilidad de la institución y para esto es necesario promover el intercambio prestacional con establecimientos del Minsa, Gore y privados. Así, el asegurado puede recibir la atención que necesita a tiempo sin estar obligado a esperar días por una cita en un hospital de EsSalud.

De acuerdo con Comex en 2022 hubo 16 convenios de intercambio prestacional que beneficiaron a cerca de 4 millones de peruanos, cifra que disminuyó a 8 convenios en favor de menos de 200.000 personas en 2023.

“No se puede planificar salud con once presidentes en cuatro años. Ningún sistema sobrevive a esa rotación política. Además, es necesaria, transparencia total en el uso del presupuesto. EsSalud tiene más de 17 mil millones de soles, pero los pacientes siguen comprando medicinas de su bolsillo”, finalizó Oropeza.

