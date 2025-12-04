El bebé se desarrolló fuera del útero con la placenta adherida al hígado. | Composición LR | Minsa

El Ministerio de Salud informó del cuarto caso en el mundo y el primero en el Perú de un bebé nacido tras un embarazo ectópico hepático, en el que el feto se desarrolló en el hígado de la madre y nació por cesárea a las 40 semanas de gestación.

Esta es una complicación rara en la que el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio, lo que puede causar graves complicaciones y un alto riesgo de aborto espontáneo.

Es el cuarto caso en el mundo, en el cual un embarazo ectópico llega a las 40 semanas. Foto: Minsa

Primer caso de embarazo en el Perú y cuarto en el mundo

La paciente, una joven de 19 años, fue sometida a una intervención quirúrgica que permitió salvar su vida y la de su hija, quien nació con un peso de 3,6 kilos y actualmente se encuentra en buen estado de salud.

A diferencia de los otros tres casos reportados en el mundo, en los que la gestación llegó solo hasta la semana 36, este resulta excepcional por haber alcanzado el término completo del embarazo y por la ubicación hepática de la placenta.

El embarazo se desarrolló fuera del útero, con una implantación en el hígado, lo que permitió que el feto recibiera nutrientes a través de las arterias hepáticas. Este tipo de gestación es extremadamente infrecuente: el 96% de los embarazos ectópicos ocurre en las trompas de Falopio, y solo un 4% en la cavidad abdominal.

Uno de los menos frecuentes

El parto fue realizado mediante cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en el distrito de Puente Piedra. Sin embargo, debido al alto riesgo de hemorragia que implicaba extraer la placenta, la paciente fue trasladada en una ambulancia tipo III del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Con apoyo de un especialista del Hospital Almenara, se le practicó una embolización mediante radiología intervencionista. Esta técnica consistió en cerrar las arterias hepáticas que nutrían la placenta.

Madre y bebé se encuentran estables tras embarazo

La joven madre ingresó por emergencia al Hospital Cayetano Heredia el 20 de noviembre con diagnóstico confirmado de embarazo ectópico abdominal e inserción hepática de la placenta. Luego de una evaluación, se ejecutó una embolización ultraselectiva de las arterias hepáticas que alimentaban la placenta, un procedimiento de altísima complejidad que concluyó de forma exitosa.

