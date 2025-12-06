HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima
Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima      Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima      Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima      
Economía

Renuncia en Pronis tras licitación en hospital de Huancavelica: sindicato del MINSA advierte riesgos de sobrecostos y falta de transparencia

La licitación de S/226 millones para equipar el Hospital Regional de Huancavelica provocó la renuncia del jefe de la Unidad de Obra del Pronis. Trabajadores señalan irregularidades en el proceso y riesgo de sobrecostos para el Estado.

Hospital Regional de Huancavelica
Hospital Regional de Huancavelica | Foto: Diario El Peruano

El sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud alertó sobre “potenciales riesgos financieros y falta de transparencia” en la reciente licitación para el equipamiento del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia en Huancavelica, proceso que detonó la renuncia irrevocable de Carlos Alberto Schaefer Remond como jefe de la Unidad de Obra del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Schaefer Remond presentó su renuncia el 3 de diciembre, argumentando diferencias técnicas y de gestión ante la decisión de priorizar una licitación por S/226 millones, destinada al equipamiento del citado hospital, pese a que la construcción física apenas rebasa el 50 % de avance y mantiene obligaciones pendientes por cerca de S/30 millones en adelantos de materiales. El exfuncionario advirtió que esta reasignación pone en riesgo la culminación en plazo del Hospital Antonio Lorena del Cusco, el cual ya alcanza un 80 % de ejecución y requiere desembolsos inmediatos para evitar sobrecostos y demoras.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW
larepublica.pe

El sindicato señaló que el proceso de licitación —identificado con el código Licitación Pública SM-8-2025-PRONIS-1— ha estado marcado por presuntas irregularidades, incluidas la cancelación y reactivación del concurso bajo órdenes superiores.

La organización gremial denuncia que este manejo buscaría beneficiar a la empresa china SUMEC, previamente descalificada por no cumplir los requisitos contractuales y técnicos.

Según consta en actas, la compañía habría sido excluida por carecer de respaldo contractual que garantizara los estándares exigidos, pero las autoridades habrían revertido la decisión para adjudicarle un contrato superior a los 60 millones de dólares.

Sindicato denuncia cambios irregulares en adjudicación hospitalaria

Conforme a la denuncia sindical, para facilitar la operación se destituyó al jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Pronis y se designó en su lugar a Ricardo Francisco Ramírez Moreno, funcionario cuestionado por antecedentes polémicos en gestión de compras públicas, quien a su vez reemplazó al Comité Especial de Evaluación por un grupo vinculado a su entorno. El nuevo comité, argumentando el menor precio ofertado, adjudicó la buena pro a la empresa previamente inhabilitada.

El sindicato del Ministerio de Salud enfatiza que estas maniobras “abren la puerta a la adquisición de tecnología potencialmente inferior y a costos elevados”, situación que afectaría tanto la eficiencia del gasto público como la calidad de la atención médica regional. El gremio subraya además la responsabilidad directa del ministro de Salud en la vigilancia y rectitud de los procedimientos.

La renuncia de Schaefer Remond y la controversia ligada a esta licitación han reactivado cuestionamientos sobre la transparencia, las prioridades y la gestión de recursos en el Pronis. El sindicato insiste en la necesidad de garantizar reglas objetivas y una gestión responsable para proteger la integridad financiera y la mejora sostenible del sistema de salud en el país.

Sobre el sindicato del Ministerio de Salud (MINSA)

El sindicato agrupa a personal asistencial, administrativo y técnico del Ministerio de Salud del Perú. Entre sus objetivos destacan la defensa de los derechos laborales, la promoción de la transparencia en la gestión pública y la vigilancia de la correcta ejecución de inversiones en infraestructura y equipamiento sanitario.

Tiene presencia nacional y actúa como interlocutor ante los principales procesos administrativos y sindicales dentro de la entidad. El gremio participa activamente en el seguimiento de compras públicas, licitaciones y concursos, aportando reportes y alertas tanto a la opinión pública como a las autoridades sectoriales.

Notas relacionadas
Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

Piura: trabajadores administrativos del hospital Santa Rosa protestan por incumplimiento de pagos

LEER MÁS
Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

LEER MÁS
8 de cada 10 asegurados de EsSalud evita atenderse en sus hospitales

8 de cada 10 asegurados de EsSalud evita atenderse en sus hospitales

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Economía

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Herederos de fonavistas fallecidos necesitan estos documentos en diciembre para cobrar aportes en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025