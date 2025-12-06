Renuncia en Pronis tras licitación en hospital de Huancavelica: sindicato del MINSA advierte riesgos de sobrecostos y falta de transparencia

El sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud alertó sobre “potenciales riesgos financieros y falta de transparencia” en la reciente licitación para el equipamiento del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia en Huancavelica, proceso que detonó la renuncia irrevocable de Carlos Alberto Schaefer Remond como jefe de la Unidad de Obra del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

Schaefer Remond presentó su renuncia el 3 de diciembre, argumentando diferencias técnicas y de gestión ante la decisión de priorizar una licitación por S/226 millones, destinada al equipamiento del citado hospital, pese a que la construcción física apenas rebasa el 50 % de avance y mantiene obligaciones pendientes por cerca de S/30 millones en adelantos de materiales. El exfuncionario advirtió que esta reasignación pone en riesgo la culminación en plazo del Hospital Antonio Lorena del Cusco, el cual ya alcanza un 80 % de ejecución y requiere desembolsos inmediatos para evitar sobrecostos y demoras.

El sindicato señaló que el proceso de licitación —identificado con el código Licitación Pública SM-8-2025-PRONIS-1— ha estado marcado por presuntas irregularidades, incluidas la cancelación y reactivación del concurso bajo órdenes superiores.

La organización gremial denuncia que este manejo buscaría beneficiar a la empresa china SUMEC, previamente descalificada por no cumplir los requisitos contractuales y técnicos.

Según consta en actas, la compañía habría sido excluida por carecer de respaldo contractual que garantizara los estándares exigidos, pero las autoridades habrían revertido la decisión para adjudicarle un contrato superior a los 60 millones de dólares.

Sindicato denuncia cambios irregulares en adjudicación hospitalaria

Conforme a la denuncia sindical, para facilitar la operación se destituyó al jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Pronis y se designó en su lugar a Ricardo Francisco Ramírez Moreno, funcionario cuestionado por antecedentes polémicos en gestión de compras públicas, quien a su vez reemplazó al Comité Especial de Evaluación por un grupo vinculado a su entorno. El nuevo comité, argumentando el menor precio ofertado, adjudicó la buena pro a la empresa previamente inhabilitada.

El sindicato del Ministerio de Salud enfatiza que estas maniobras “abren la puerta a la adquisición de tecnología potencialmente inferior y a costos elevados”, situación que afectaría tanto la eficiencia del gasto público como la calidad de la atención médica regional. El gremio subraya además la responsabilidad directa del ministro de Salud en la vigilancia y rectitud de los procedimientos.

La renuncia de Schaefer Remond y la controversia ligada a esta licitación han reactivado cuestionamientos sobre la transparencia, las prioridades y la gestión de recursos en el Pronis. El sindicato insiste en la necesidad de garantizar reglas objetivas y una gestión responsable para proteger la integridad financiera y la mejora sostenible del sistema de salud en el país.

Sobre el sindicato del Ministerio de Salud (MINSA)

El sindicato agrupa a personal asistencial, administrativo y técnico del Ministerio de Salud del Perú. Entre sus objetivos destacan la defensa de los derechos laborales, la promoción de la transparencia en la gestión pública y la vigilancia de la correcta ejecución de inversiones en infraestructura y equipamiento sanitario.

Tiene presencia nacional y actúa como interlocutor ante los principales procesos administrativos y sindicales dentro de la entidad. El gremio participa activamente en el seguimiento de compras públicas, licitaciones y concursos, aportando reportes y alertas tanto a la opinión pública como a las autoridades sectoriales.