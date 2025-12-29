HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a un hombre con más de siete disparos en descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres

La Policía Nacional del Perú encontró el cuerpo tras recibir alertas de los vecinos sobre el hecho. Este es el séptimo cadáver hallado en la misma zona.

La víctima fue hallada por la Policía en el descampado de Chuquitanta.
La víctima fue hallada por la Policía en el descampado de Chuquitanta. | Foto: captura de YouTube/ América

Otro asesinato en el descampado en la zona de Chuquitanta ha despertado el temor en el distrito de San Martín de Porres. Se trata de un hombre de alrededor de 35 años que fue atacado con más de siete disparos por sujetos desconocidos.

La Policía Nacional del Perú halló el cuerpo baleado de la víctima tras recibir avisos del atentado por parte de los vecinos de la zona. Este sería el séptimo cadáver encontrado en el lugar.

lr.pe

Víctima recibió múltiples impactos de bala en Chuquitanta

De acuerdo a los testimonios de los residentes del sector cercano a la Huaca El Paraíso, la víctima había llegado en una camioneta acompañada de tres sujetos alrededor de las 9:00 p. m. Luego de detenerse en el descampado dispararon a matar contra el hombre y huyeron del lugar.

En la escena del crimen, los agentes hallaron siete casquillos de bala. Según las investigaciones policiales, la víctima presentaba dos heridas mortales en la cabeza y tres impactos adicionales en el tórax.

Asimismo, se identificaron heridas de bala en los brazos y piernas del fallecido. La Policía informó que aún se desconoce la identidad del hombre, debido a que no portaba su documento de identidad al momento del hallazgo. Por su parte, especialistas de la Dirincri quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer el homicidio.

